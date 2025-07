V TEJTO časti Slovenska treba rátať s dažďom! Platí druhý stupeň výstrahy pred búrkami

(Zdroj: Getty Images)

Výstraha druhého stupňa pred búrkami platí do 15.00 h v okresoch Košice mesto, Košice okolie, Trebišov, Stropkov a Svidník. Od 15.00 h platí v týchto okresoch do 20.00 h výstraha prvého stupňa. Na východe Slovenska varujú aj hydrológovia pred povodňami. Pre Košice a Košice okolie - Hornád platí do 16.00 h hydrologická výstraha druhého stupňa. Prvý stupeň povodňovej výstrahy platí pre Prešov, Bardejov, Svidník, Vranov nad Topľou, Trebišov bez Roňavy a Trebišov - Roňava, rovnako do 16.00 h.

(Zdroj: shmu.sk)