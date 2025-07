Dramatické ZÁBERY: Dobodaného Petra (17) z MHD zastávky zachytila kamera, ratovali ho ochrankári klubu!

Zábery z bezpečnostnej kamery zachytili chlapca, ktorý sa dotackal ku klubu. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj, reprofoto noviny.sk, Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Už koncom týždňa sa médiami prehnal závažný prípad zo nedeľnej noci z 13. júla, kedy sa verejnosť dozvedela o dobodaní len 17-ročného Petra na zastávke MHD v Starom Meste v Bratislave. Ten, našťastie, prežil, no s vážnymi zraneniami ho museli dostať do nemocnice. Dobodal ho neznámy muž a polícia navyše rozbehla pátranie po človeku, ktorý by mohol celý čin objasniť. Teraz sa ukazuje, že celá dráma bola zachytená aj na videozázname pár sekúnd po útoku!