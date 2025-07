Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?

Alžbeta Ferencová (Zdroj: Ján Zemiar)

Tisíce emócií rozvírili v IQOS Bezdymovej zóne známi hudobní hostia, komici či dídžeji. Patrila medzi nich aj slovenská herečka Alžbeta Ferencová, ktorá v úlohe speváčky vystupuje pod menom Zea. Jej šou nadchla fanúšikov.

Nechýbal ani obľúbený stand-up komik Michael Szatmáry. Svojimi vtipmi a príbehmi zo života rozosmial publikum. Pridal aj hudobnú tvorbu, rovnako ako charizmatický spevák Erik Šulc. Český fotograf Tomáš Třeštík sa podelil o svoje skúsenosti a príbehy zo sveta fotografie. Diskusiu s ním a so Zeou moderovala Vera Wisterová.

Tohtoročnou špecialitou bolo aj natáčanie podcastu LUŽIFČÁK priamo v Bezdymovej zóne, kde Jakub Lužina a Gabo Žifčák vyspovedali slovenskú hudobnú formáciu Fallgrapp. Do pravej festivalovej nálady dostali ľudí aj sety dídžejov v podaní DJS MICHAEL PRIEST & BAD MOJO, DJ BULP, DJ Miklei či DJ Liia.

A čo vaša zvedavosť? Bezdymová zóna bola v znamení Curious X

"Zdravá zvedavosť ma v rámci hudby a umenia dostala tam, kde som. Je to dobrá vlastnosť, ak nie je prehnaná. Som zvedavá najmä na to, ako by mohli fungovať veci, ktoré sa naučím. Týka sa to napríklad aj herectva. Posunulo ma to v tom, aby som ľudí pýtala, ako mám čo robiť a či je to dobré," prezradila Alžbeta Ferencová, alias Zea.

Exkluzívne predstavila aj svoju letnú hudobnú novinku. "Ide o song Backslide. Napísala som ho minulý rok a je o tom, že sa nemáte vracať do minulosti, ani vo vzťahoch či iných situáciách. Nie je dobré rozmýšľať nad tým, čo ste mohli spraviť inak. Tie emócie boli vo mne dlho, snažím sa tým riadiť a pozerať hlavne dopredu," prezradila Zea.

Alžbeta Ferencová otvorene prehovorila o novinke: Nevracajte sa do minulosti, a to ani vo vzťahu (Zdroj: Topky.sk/Tomáš Hambálek)

Humoru sa najviac darí v ťažkých časoch

Ako priznal ďalší hosť IQOS Bezdymovej zóny Michael Szatmáry, väčšina stand-up komikov čerpá inšpiráciu z reálneho života. Ako je na tom so zvedavosťou? "Keď som bol mladší, bol som veľmi zvedavý. Teraz ma však už zaujímajú iné, dospelácke veci - napríklad prečo v potravinách nejde pokladňa. Každý komik by však mal byť zvedavý," prezradil s úsmevom.

Pridal svoj pohľad aj na to, ako sme na tom ako národ. "Slováci nie sú zvedaví, bohužiaľ. Humoru sa však najviac darí v ťažkých časoch. Keď je absolútne zle, vtedy vznikajú najlepšie vtipy. Ľudia sa potrebujú uvoľniť a myslieť aspoň na chvíľu na niečo iné. Čím je horšie, pre komika je lepšie," dodal Michael Szatmáry.

Čo si myslí Michael Szatmáry o zvedavosti Slovákov? Priznal aj smutnú pravdu o humore (Zdroj: Topky.sk/Tomáš Hambálek)

Zábava a program, ktorý sa oplatí zažiť

Dospelí návštevníci si v IQOS Bezdymovej zóne mohli vychutnať skvelú zábavu. Multisenzorické štúdio HEAR A SMELL ponúklo jedinečný zážitok pre všetky zmysly. Vo Photo pointe ste si zasa mohli urobiť úžasné fotografie na pamiatku. Pre milovníkov hier bola pripravená obľúbená jenga.

Nechýbali ani súťaže či informácie o najnovších trendoch o udržateľnosti a ochrane životného prostredia. Vynikajúce boli aj ohlasy od ľudí a hostí, ktorí nešetrili chválou. Nuda totiž nemala žiadne miesto a išlo o výborne strávený čas.

Beáta Kujanová a známy fotograf Tomáš Třeštík hovorili o IQOS Bezdymovej zóne či zvedavosti (Zdroj: Topky.sk/Tomáš Hambálek)

