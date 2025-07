Opozícia kritizuje vládu za to, že sa nezaujíma o regióny a nerieši ich problémy

Jana Hanuliaková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje koaličných partnerov za to, že neprišli na Výbor Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý sa zaoberal témou zmrazenia 200 miliónov eur pre samosprávy. Výbor nebol totiž uznášaniaschopný z dôvodu nedostatočného počtu poslancov NR SR. Za vládu sa na ňom zúčastnil len štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Richard Maraček, ktorý spresnil, že rezort pracuje na rozmrazení eurofondov pre samosprávy, no potrvá to nejaký čas. Opoziční poslanci Jana Hanuliaková a Marek Lackovič (PS), Vladimír Ledecký (SaS), Igor Janckulík (KDH) a Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) reagovali, že vláda sa o regióny nezaujíma a dostatočne nerieši ich problémy.

„Samosprávy netušia, akých projektov sa týka zmrazených 200 miliónov eur. Štátny tajomník hovorí, že obce a mestá môžu tie projekty pripravovať, ale tie netušia, či na ne nakoniec dostanú financie. A samozvaná strana regiónov Hlas-SD toto celé kryje, pretože im to vyhovuje. Nech konečne priznajú, že aj ministri Hlasu budú môcť o týchto odobratých 200 miliónoch svojvoľne rozhodovať, a preto rozhodli o zmrazení týchto peňazí. Urobili to vo vlastnom záujme, bez akejkoľvek debaty so zástupcami obcí a miest,” uviedla Hanuliaková s tým, že ak sa peniaze nevrátia naspäť do regiónov, tak samosprávy zbytočne investovali do projektových dokumentácií.

Lackovič doplnil, že neúčasť koaličných poslancov na výbore ukazuje to, že si regióny nevšímajú. Preto sa bude PS podľa neho na septembrovej schôdzi NR SR snažiť o to, aby boli tieto eurofondy odblokované a na Slovensku sa realizovali projekty na vodovody či sociálne služby a neskončili v zahraničných zbrojárskych firmách. S tým súhlasil aj Ledecký, ktorý vyzval vládu, aby vrátila peniaze samosprávam a nebrala im ich kompetencie, pretože oni najlepšie vedia, kde ich majú investovať.

Janckulík vníma prísľub štátneho tajomníka z MIRRI o rozmrazení eurofondov pozitívne, no okrem toho by sa mal rezort zamerať aj na zlepšenie procesu podávania žiadostí. Ďalším problémom je aj to, že sa výzvy často menia, pričom regióny nemajú také veľké rozpočty, aby vedeli stále vynaložiť financie na ďalšie projekty. Štát by mal byť k obciam a mestám podľa neho oveľa viac ústretový a „nevyťahovať“ peniaze za projekty, ktoré nemusia byť úspešné. Remišová dodala, že vláda nemá záujem riešiť problémy regiónov a berie im peniaze, ktoré mali naplánované na obnovu škôl, domovov dôchodcov či rekonštrukciu ciest.