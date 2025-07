Úrady bijú na poplach podnikateľom: Po Trenčíne pobehoval falošný kontrolór, TAKTO sa maskoval!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Martin Baumann, gettyimages.com)

TRENČÍN - S novou dobou prichádza aj nový kvalitatívny spôsob páchania podvodov. Jedným z nich je aj najnovšia kampaň Finančnej správy o tom, že by podnikatelia radšej mali poctivo platiť, ako inkasovať pokuty. Tie udeľuje daňový úrad, resp. Finančná správa SR po kontrole, ktorú spravidla vykonáva autorizovaný človek z tohto úradu. Ten sa však musí preukázať, no zdá sa, že nie všetci si na to potrpia a potom doplácajú na podvodníkov. Jeden z takýchto prípadov sa odohral aj v Trenčíne.