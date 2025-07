Kultúra národa v Tatrách, desivá HANBA na nových toaletách pod Rysmi a jasné odkazy: Ste absolútne prasatá!

Nové toalety nechali turisti v dezolátnom stave. (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová, Instagram/thisisslovakia (Marek Bach))

VYSOKÉ TATRY - Projekt, ktorý mal do oblasti chaty pod Rysmi priniesť ekológiu a kultúru sa za jediný víkend stal terčom vandalizmu a absolútneho ignorovania základných pravidiel slušného správania a hygienických návykov. Presne takto dopadol nový hybrid v podobe ekologickej toalety v Tatrách, ktorý objavili v katastrofálnom stave. Vynovenú toaletu pritom otvorili len nedávno.

Ľudská ľahostajnosť aj vizuálne

Na zúbožený stav novopostavených ekologických toaliet upozornil instagramový účet thisisslovakia. Ide o objekt, ktorý otvorili len koncom júna vo výške 2 250 metrov nad morom pri Chate pod Rysmi. Odolajú vetru až do rýchlosti 200 kilometrov za hodinu. Očividne však majú okrem vetra čo robiť aj s ľudskou ľahostajnosťou, ktorá sa na nich po víkende podpísala viac ako dosť. Miestom pritom prechádza množstvo domácich, ale aj zahraničných turistov.

Miesto javí jasné známky poškodzovania cudzej veci, vandalizmu a dotrhaného toaletného papiera na vlhkej dlážke.

Navrhli ju tak, aby vydržala

Celý projekt inicioval Mikuláš Virág z turistického hnutia Hikemates, ktorý zrejme z tohto výsledku nebude dvakrát nadšený. Zvolil pre toaletu patentovanú francúzsku technológiu, ktorá funguje na štýl kompostéra. Kovovú konštrukciu navrhli architekti z ateliéru ô, a to Martin Kvitkovský, Martin Varga a Martina Kováčová. Mala lepšie splynúť s okolitým horským prostredím. Jej kovovú charakteristiku zvolili aj preto, aby odolala extrémnym podmienkam.

Za jediný týždeň turisti ukázali ako si (ne)vážia hory, tvorivosť a prírodu

"Stačil týždeň a ukázalo sa, ako si (ne)vážime hory. Prosíme, neničme to, čo slúži nám všetkým," zareagoval kanál thisisslovakia. S expresívnymi komentármi sa pridali aj ďalší pohoršení ľudia. "Tak toto je sila, prasatá! A to som ešte slušná!"; "Vizitka národa je o podobe záchoda,"; "Psy mali zakázaný vstup, lebo údajne špinia Tatry. No teraz vidíte, kto ich naozaj špiní," zanechali pohoršené komentáre viacerí užívatelia.