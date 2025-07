Legendárny závod ohlásil KONIEC, prepúšťa ľudí! Prežil vojnu aj normalizáciu, TOTO ho položilo na kolená

Istrochem (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Spoločnosť Duslo definitívne ukončila výrobu v bývalej bratislavskej chemickej továrni Istrochem. Potvrdil to riaditeľ spoločnosti Petr Bláha, podľa ktorého výroba v závode založenom Alfredom Nobelom prežila vojny, normalizáciu aj rozpad Československa, no položili ju na lopatky najvyššie ceny energetických komodít v Európe. Spoločnosť Duslo odkúpila Istrochem v roku 2005.

„Výrobu sme definitívne ukončili a nebude už obnovená. Zamestnanci sú prepúšťaní priebežne podľa dohôd a našich možností súvisiacich so sanáciou výrobných aparátov, potrubných trás a podobne a tiež s vyexpedovaním vyrobenej produkcie,“ priblížil Bláha. Podľa internetového serveru Aktuality.sk, ktorý informáciu priniesol ako prvý, príde o prácu 200 ľudí. Šéf Dusla dodal, že na ukončení výroby má podiel čínska konkurencia, ktorá sa po zavedení dovozných ciel do USA usiluje tovar presmerovať do Európy. Podľa jeho slov sú čínske produkty o 30 až 40 percent lacnejšie. „Okrem toho pokles výroby v automobilovom priemysle viedol k poklesu spotreby pneumatík, a to boli naši hlavní odberatelia,“ vysvetľuje Bláha.

Istrochem (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Chemický priemysel je v súčasnosti pod tlakom. V 1. štvrťroku jeho tržby klesli o 2 % na 3,248 miliardy eur, no zároveň sa napríklad v segmente chemikálií a chemických výrobkov zvýšili náklady na spotrebu materiálu, energií a ďalších neskladových dodávok medziročne o 18 %.

Generálna tajomníčka Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR Daša Šuleková zdôraznila, že podniky čelia rastúcim vstupným nákladom, ktoré nedokážu premietnuť do koncových cien, čo vytvára tlak na ich hospodárenie. Výsledkom tak môže byť obmedzenie investícií, znížený priestor na zvyšovanie miezd a celkové oslabenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.