Nečakaná rana! Poslanec Hlina má hlavu v smútku: Počasie sa kruto vybláznilo aj na jeho stavbe, FOTO masakru

Sušiareň bylín bola zdevastovaná počasím. (Zdroj: Facebook/Alojz Hlina)

BRATISLAVA/HANUŠOVCE NAD TOPĽOU - Len nedávno odhaľoval svoje smelé plány ohľadom rekonštrukcie a možného transportu národnej kultúrnej pamiatky na východe, no dnes z nej ostala len rozbitá budova s pár doskami a rozbitými sklami. Reč je o známej sušiarni bylín z Hanušoviec nad Topľou na východe Slovenska, ktorú len nedávno kúpil poslanec SaS Alojz Hlina. Verejnosť oboznámil so svojimi plánmi na jej obnovu. Sotva sa však do nejakých prác pustil, radosť z nej mu zobralo divoké počasie, ktoré sa na budove hrozne podpísalo.

"Dnes ráno som sa stal hrdým majiteľom Národnej kultúrnej pamiatky. Dnes ráno som sa stal majiteľom "štyroch dosiek"," napísal len v pondelok 26. mája Hlina. Ten podrobne rozpísal pútavý príbeh sušiarne, ktorej majiteľ vraj musel počas vojny utiecť pre jeho židovský pôvod. Príbeh je smutný a podľa Hlinu veľa vypovedá aj o slovenskom národe. "Bola to unikátna technická stavba, ktorá celý socializmus chátrala, a po revolúcii ju dorazil karpatský kapitalizmus," skritizoval Hlina.

Sušiareň chcel presťahovať na pozemok v Bratislave

Stavba po smrti bývalého majiteľa bez domova prešla do rúk štátu. Ten ju potom predával v dražbe. "Pokúsime sa ju zachrániť. Ale nie na mieste – pozemok pod stavbou patrí inému majiteľovi. Prevezieme ju do Bratislavy. Predbežne to máme odkonzultované, že to bude možné. Áno, je to jediný spôsob, ako ju zachrániť," vysvetľoval Hlina, ktorému však prvotné plány čiastočne skazila júlová búrková víchrica.

Počasie poškodilo už tak schátranú stavbu, Hlina povedal, že ešte nie je formálnym vlastníkom

Počas začiatku júla však v Hanušovciach udrela veľká búrka s ohromným vetrom. Ten ničil všetko, čo mu prišlo do cesty, vrátane časti tejto sušiarne. "Čo spadlo, bude stáť," prisľúbil napriek tomu Hlina.

"Je nám to ľúto. Stále nie sme formálne vlastníkmi. Kúpnu zmluvu sme síce podpísali už začiatkom júna, no dodnes čakáme na podpisy zo strany štátu. Vraj je to niekde na ministerstve," popísal poslanec.

"Mám predbežne dohodnuté s ľuďmi, že začneme s ukladaním. Dúfam, že sa so štátom dohodneme, že to vôbec môžeme urobiť. Požiadame aj políciu, aby nám pomohla zabezpečiť priestor pred možným odcudzením. Poskladáme ju. Na novom mieste, ale poskladáme," popísal svoje plány Hlina, ktorý chce s týmto procesom začať už v stredu 9. júla. "Takej hrdinke vekov, akou sušiareň je, musíme pomôcť znovu povstať. Musí opäť stáť," zopakoval na záver.

