Cyrilo-metodská púť v Nitre: História sa znepokojivo opakuje! Prestaňme sa medzi sebou hádať, vyzval Pellegrini

Prezident SR Peter Pellegrini (druhý sprava) počas slávnostnej svätej omše pri príležitosti Národnej púte k sv. Cyrilovi a Metodovi pri príležitosti podujatia Nitra Milá Nitra (Zdroj: SITA/Kancelária prezidenta SR)

VIDEO

V Nitre sa zišli veriaci na tradičnej národnej Cyrilo-metodskej púti (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

V úvodnom príhovore v slovenčine sa kardinál Duka poďakoval za to, že môže v Nitre sláviť sviatok svätých Cyrila a Metoda. Spomenul aj vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi, keď pripomenul slávenie sviatku vierozvestcov v Nitre v roku 1933, ktoré sa zmenilo na protesty proti centrálnej vláde v Prahe. „Bol to jasný signál zlých časov medzi oboma národmi. História sa, žiaľ, znepokojivo opakuje. Chcel by som sa dnes na vás obrátiť s pokornou prosbou o odpustenie za tých pánov, ktorí majú pocit, že vás môžu poučovať o demokracii a slobode. Zabudli, že demokracia, ako hovoril aj prvý československý prezident Masaryk, predpokladá úctu, zbožnosť aj toleranciu. Takže prepáčte,“ povedal Duka.

Slávnostná svätá omša pri príležitosti Národnej púte k sv. Cyrilovi a Metodovi v rámci podujatia Nitra Milá Nitra (Zdroj: SITA/Kancelária prezidenta SR)

Vo svojej kázni uviedol, že misia svätých Cyrila a Metoda sa opiera o tri piliere. „Prvým je viera, ktorá nie je len tradíciou, ale aj posolstvom pravdy o Bohu Stvoriteľovi a človeku stvorenom na Boží obraz - mužovi a žene. Nie je tu potrebné diskutovať o tom, kto má viac alebo menej práv. Rovnosť znamená slobodu a zodpovednosť pre muža aj ženu. Práve viera, ktorá je spojená s poznaním, vytvára to, čo nazývame kresťanskou civilizáciou,“ skonštatoval Duka.

Slávnostná svätá omša pri príležitosti Národnej púte k sv. Cyrilovi a Metodovi v rámci podujatia Nitra Milá Nitra (Zdroj: SITA/Kancelária prezidenta SR)

Druhým pilierom cyrilometodskej misie je podľa jeho slov liturgia, ktorá je zviditeľnením Kristovho diela. „Tretím pilierom je dimenzia štátnosti. Sviatok svätých Cyrila a Metoda nie je len cirkevným sviatkom, ale aj sviatkom štátnym. V tom vidíme prínos sv. Metoda, štátneho úradníka a tvorcu základov štátnosti v našich krajinách. Jeho vplyv sa prejavil pri formovaní štátov strednej Európy a jeho stopy nájdeme v ranej literatúre Slovenska, Moravy, Čiech, Poľska aj Ukrajiny. Úcta k svätým Cyrilovi a Metodovi nás priviedla k znovuobjaveniu našej samostatnosti a suverenity. Ich cesta do Ríma urobila z našich krajín pápežské léno a priestor, kde sa vyrovnávala moc medzi východom a západom,“ uviedol Duka.

Prezident vyzval na jednotu a víziu

Cyrilo-metodské slávnosti nemajú byť podľa prezidenta Petra Pellegriniho iba pripomenutím histórie, ale aj dôvodom na diskusiu o tom, aká bude naša ďalšia budúcnosť. „Zomknime sa a ukážme, že aj my vieme pre Slovensko spraviť toľko, ako dokázali Cyril a Metod. Je dôležité, aby sme dnes rozmýšľali, ako posunieme našu krajinu dopredu tak, ako oni posunuli v minulosti nás,“ povedal prezident na celonárodnej púti, ktorá sa v sobotu konala v Nitre.

Prezident SR Peter Pellegrini počas slávnostnej svätej omše pri príležitosti Národnej púte k sv. Cyrilovi a Metodovi v rámci podujatia Nitra Milá Nitra (Zdroj: SITA/Kancelária prezidenta SR)

Podľa Pellegriniho je takisto dôležité, aby sme pri takýchto sviatkoch nezabúdali na svoju históriu, korene a identitu a na druhej strane sme dokázali reflektovať aj aktuálnu situáciu. Prezident zároveň zdôraznil, že by sa slovenská spoločnosť nemala rozdeľovať. „Prestaňme sa medzi sebou hádať, prestaňme sa nenávidieť, prestaňme medzi sebou ďalej budovať veľké múry v našej spoločnosti, ale skúsme sa zomknúť,“ vyhlásil Pellegrini.