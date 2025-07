Opozícia odmieta, aby sa politické strany podieľali na konsolidácii, tvrdí Šutaj Eštok: Strany reagujú!

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Niektoré opozičné strany podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka odmietajú, aby sa politici podieľali na konsolidácii verejných financií. Vysvetľuje si tak ich odpor voči novele zákona o politických stranách, ktorá by mohla obmedziť štátne financovanie politických strán. Šutaj Eštok to uviedol na sociálnej sieti. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič v reakcii uviedol, že Šutaj Eštok opäť klame, no ľudia ho „dávno prekukli“ a preto preferencie strany Hlas-SD klesajú.

archívne video

Vyjadrenie Šutaja Eštoka ku konsolidácii, demokracii a inému (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Opozičné strany sa podľa neho ochranou demokracie iba zakrývajú a v skutočnosti nechcú prísť o štátne príspevky. „Ak musia šetriť ľudia, musia šetriť aj politici. Opozícia však naopak ukazuje len svoje vlastné papalášstvo. Návrh Hlasu je jasný a férový, navrhujeme krátenie štátnych príspevkov pre politické strany, aby sme ušetrili desiatky miliónov eur,“ uviedol. Minister vnútra tiež poukázal na to, že hnutie Slovensko pod vedením Igora Matoviča má v prepočte na jedného poslanca najvyšší štáty príspevok.

Matovič v reakcii na slová Šutaja Eštoka uviedol, že minister má ľudí „za úplných hlupákov“ a myslí si, že ich „rečami o solidarite“ oklame. „V skutočnosti to bol práve on, ktorý si na vláde sám sebe odhlasoval zvýšenie svojho platu o 100 percent. Takisto to boli jeho poslanci z Hlasu, ktorí na posledných schôdzach do nohy hlasovali proti našim návrhom zákona na zásadné zníženie štátneho príspevku politickým stranám a proti zníženiu platov poslancov a ministrov,“ poukázal.

SaS pripomenula, že k návrhu legislatívy sa už vyjadrila na tlačovej konferencii. Nepáči sa jej viacero ustanovení. Podľa PS si Robert Fico (Smer-SD) uvedomuje, že nie je schopný vyhrať ďalšie voľby a tak sa snaží ohnúť pravidlá politickej súťaže.

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorá má priniesť zmeny týkajúce sa financovania politických strán. Ide napríklad o zníženie príspevkov stranám zo štátneho rozpočtu v prípade zhoršenia ekonomickej situácie. Navrhuje tiež, aby príspevok dostávali už len tie strany, ktoré sa po voľbách dostanú do Národnej rady SR.

Opozícia legislatívny návrh kritizovala. Je podľa nej snahou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pretvoriť funkčnú liberálnu demokraciu na Slovensku na niečo, čo mu umožní „zabetónovať sa“ pri moci. Návrh podľa nej zoslabuje slobodnú politickú súťaž.