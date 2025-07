Zaženú seniorov do kúta? Táto krajina zavádza pre vodičov vekový STROP! Pribudnú aj sprísnené kontroly

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Vodičské oprávnenia sú súčasťou bežného života. Šoférskymi školeniami prechádza každý, kto sa plánuje pravidelne presúvať na veľké vzdialenosti do práce či za rodinou. Častokrát sa však na cestách môžeme stretnúť s vodičmi, ktorí majú už čo-to odšoférované a niekedy môže zohrať vážnu rolu aj vek. Aj na tieto riziká myslia už aj v zahraničí, no otázne je, ako sa to bude páčiť či nepáčiť dôchodcom. V Peru sa totiž rozhodli pristúpiť k politike vekového stropu za volantom.