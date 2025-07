Mateja Horáka odsúdili v prípade vraždy expolicajta na 12 rokov väzenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Mestský súd Bratislava I odsúdil minulý štvrtok (26. 6.) Mateja H. v prípade vraždy expolicajta v bratislavskej Vrakuni z roku 2009 na 12 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Súd mu tiež uložil ochranný dohľad na jeden rok. Rovnako ho zaviazal nahradiť poškodenému škodu vo výške 6.257,80 eura. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca bratislavského krajského súdu Pavol Adamčiak.