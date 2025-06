Výsledky najnovšieho prieskumu sú TU: Voľby by v júni vyhralo PS, Smer-SD je na druhom mieste

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na treťom mieste sa podľa prieskumu umiestnila strana Hlas-SD, ktorú by v júni volilo 12,1 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika s 8,1 percenta, hnutie Slovensko s 8 percentami, SaS so 7,3 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie so 6,9 percenta hlasov. Z prieskumu vyplýva, že mimo Národnej rady SR by zostali Demokrati (4,8 percenta), Slovenská národná strana (4,1 percenta), Maďarská aliancia (3,4 percenta), Sme rodina (2,7 percenta), Pirátska strana - Slovensko (0,3 percenta), KSS (0,3 percenta), Most-Híd 2023 (0,1 percenta) a Národná koalícia/Nezávislí kandidáti (0,1 percenta).

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko na tému Rok od eurovolieb: Smer izoluje Slovensko, v PS vzťahy naprávame (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dáta ukazujú, že medzi opýtanými bolo takmer 69 percent takých, ktorí vedeli, koho by v júni volili. Viac ako 13 percent respondentov by k voľbám v tomto mesiaci neprišlo. V parlamente by podľa týchto výsledkov malo najviac poslancov dnes opozičné PS, bolo by ich 40. Smer-SD by ich mal 34, Hlas-SD 22, Republika 15, Slovensko 14, SaS 13 a KDH 12. Agentúra zbierala dáta telefonicky od 11. do 19. júna. Prieskum vykonala na vzorke 1000 respondentov.