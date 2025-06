Vysoké teploty a nedostatok zrážok sa začínajú prejavovať: Na Slovensku je extrémne sucho! Kde je situácia najhoršia?

Ilustračné foto (Zdroj: Mladí reportéri pre životné prostredie - Samuel Nemček, Sofia Hlavatá)

BRATISLAVA - Situácia na Slovensku, čo sa týka zrážok, vôbec nie je dobrá, ba naopak, je alarmujúca. Za posledný mesiac nespadlo dostatok zrážok nikde na celom Slovensku, čo má za následok, že sa prehlbuje problém so suchom. Podľa odborníkov sa však dá očakávať, že bude ešte horšie. Aké to môže mať následky?

Tento rok je mimoriadne sucho, ani cez zimu poriadne nenapadlo zrážok, čo sa začína prejavovať aj pôde a úrode. Ba čo viac, posledný mesiac poriadne nezapršalo, čo sa prejavuje tým, že veľké meteorologické sucho, teda nedostatok zrážok, je na celom juhu a juhovýchode Slovenska, plus na Považí v okolí Trenčína.

Archívne VIDEO Na dne vyschnutého Ružína už rastie tráva

Na dne vyschnutého Ružína už rastie tráva (Zdroj: TASR/František Iván)

"Aktuálne prevažujú na Slovensku podľa SPEI mierne až veľmi suché podmienky. Extrémne sucho je na juhu stredného a východného Slovenska, lokálne aj na Horehroní, Gemeri, Kysuciach a Považí. Naopak, normálne vlahové podmienky sú na Liptove, Dolnej Orave, Spiši, Šariši a lokálne aj v okolí Zvolena, Revúcej a v severnej časti Záhoria. Podľa indexu SPI je extrémne sucho v južných okresoch Slovenska, na Hornom Zemplíne a lokálne na Kysuciach, Považí a v Slovenskom rudohorí. Na väčšine územia pozorujeme nedostatok zrážok. Deficit zrážok za posledných 90 dní je najvyšší -100 až -150 mm v oblasti Tatier. Deficit nad -100 mm je aj lokálne na Kysuciach a Spiši, v Javorníkoch, Strážovských vrchoch a v okolí Rimavskej Soboty. Nadbytok zrážok je najviac 50 až 75 mm v okolí Revúcej. Trvanie sucha je najdlhšie 60 až 80 dní na Považí a v okolí Pezinka," informuje SHMÚ na svojej stránke.

Aktuálny stav sucha na Slovensku (Zdroj: SHMÚ)

To spôsobuje, že extrémne sucho je aktuálne na väčšine západného Slovenska, aj na častiach východného. Podľa meteorológa Pavla Matejoviča však bude ešte horšie. Posledné predikcie a prognózy počasia totiž neukazujú, že by malo v najbližšom období intenzívne zapršať. Teploty sa majú dlhodobo pohybovať nad 30 stupňov Celzia a ak zaprší, budú to lokálne búrky z tepla. Sucho sa tak bude ešte viac prehlbovať. Aktuálne je podľa SHMÚ zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) nižšie ako 10 % na väčšine južného Slovenska. "Pod hranicou 50 % je nasýtenie na takmer celom území. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je situácia trochu lepšia. Nasýtenie pod 10 % je len lokálne na Záhorí a v okolí Bratislavy. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie 10-20 %. V celom pôdnom profile je nasýtenie pod 10 % na juhu Podunajskej nížiny a na Záhorí. Na strednom a východnom Slovensku je najnižšie nasýtenie 10-20 %, a to hlavne v južnej časti týchto regiónov. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 90 percent územia," upozornili meteorológovia.

(Zdroj: Intersucho.sk)

Inými slovami - výrazné až extrémne sucho je takmer na celom území krajiny, pričom extrémne sucho zasahuje takmer polovicu celkovej plochy. Najhoršia situácia je na Podunajskej nížine, Záhorí, Ponitrí, Považí, Orave, Honte, Pohroní, Above a Zemplíne. Nadbytok vlahy nie je nikde.

Dôvodom prezradil Pavel Matejovič. Podľa jeho slov je sucho dôsledkom nielen suchého júna, ale aj nedostatočných zrážok v priebehu zimy a jari. "V období od 15. 10. 2024 do 25.6.2025 na meteorologických staniciach Slovenska dosahujú deficity zrážok stovky milimetrov. V dôsledku teplého a suchého počasia, ktoré u nás panuje v tomto mesiaci, sa navyše zvýšil potenciálny výpar vody z pôdy. Pri takejto situácii by sucho panovalo aj za predpokladu, ak by zrážkové úhrny zodpovedali zrážkovému normálu. Pri zvýšení priemernej teploty o 1 °C by totiž malo spadnúť asi o 6 % viac zrážok," vysvetlil Matejovič. Realita je však opačná, pretože aktuálne júnové úhrny nezodpovedajú na väčšine územia ani dlhodobému priemeru. Poukázal na to, že v Hurbanove spadlo do 25. júna asi 11 mm zrážok. Dlhodobý júnový priemer na tejto stanici je pritom na úrovni 60 milimetrov. A aj keď vysoké teploty zmiernia búrky, zrážky, ktoré sú pri nich prítomné, spadnú len lokálne a nie s výdatné, čiže sucho zmiernia len prechodne.

(Zdroj: Intersucho.sk)

"Ak navyše spadnú v krátkom čase, väčšina z nich z krajiny odtečie. Na základe analýzy SHMÚ je aktuálne asi 50 % územia Slovenska zasiahnuté extrémnym suchom a situácia sa stále zhoršuje. Prognostické modely neočakávajú v najbližších dvoch týždňoch žiadne významnejšie veľkopriestorové zrážkové úhrny. Zrážky sa budú stále vyskytovať len pri búrkach. Tento stav je výsledkom prevládajúcich cirkulačných podmienok a tiež meniacej sa klímy. Subtropická azorská tlaková výš totiž blokuje postup frontálnych systémov z Atlantiku. Okrem toho k nám z oblasti severnej Afriky prúdi teplý a suchý vzduch," upozornil Matejovič.

Ako na záver dodal, existuje teda predpoklad, že na prelome júna a júla bude extrémne sucho panovať na 75 % plochy územia Slovenska. Ak sa cirkulačné podmienky nezmenia ani v júli, extrémne sucho môže postihovať až 90 % plochy územia našej krajiny. To už môže spôsobovať vážne problémy nielen farmárom.

Predpokladaný stav sucha na začiatku júla na Slovensku (Zdroj: SHMU)

(Zdroj: Intersucho.sk)