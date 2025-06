Obrovská tragédia na cyklotrase: Mužovi (†47) sa stala osudnou zábrana! Záchranári mu už pomôcť nevedeli

(Zdroj: facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

LUČENEC - Počas víkendu došlo na cyklotrase k obrovskému nešťastiu. Cyklista narazil do zábrany umiestnenej a zasahujúcej do cyklotrasy, následkom čoho došlo k jeho pádu. Bicykel po náraze odhodilo do priekopy a vážne zranený cyklista zostal ležať na ceste. Žiaľ, muž utrpel zranenia, ktorým napriek snahe záchranárov na mieste podľahol.