AKTUÁLNE Slovensko ochromili intenzívne búrky! VIDEO Vyskytol sa downburst, krúpy, vietor dosahuje až 110 km/k

Aktualizované 20:50 Búrkový systém postupuje na stredné Slovensko a stále prináša vietor s nárazmi 70-90 km/h, v búrkových jadrách aj prívalový dážď a krúpy, informuje SHMÚ. "V priebehu najbližších hodín sa postupne presunie aj nad východné Slovensko. Tento búrkový systém však nie je priamo na studenom fronte. S ním súvisia búrky na Morave, ktoré by sa k nám mali dostať o niekoľko hodín, už však so slabšími sprievodnými javmi," dodávajú meteorológovia.

Aktualizované 20:30 Z dôvodu búrky sprevádzanej silným vetrom evidujú v okrese Nové Mesto nad Váhom popadané stromy a iné predmety. "Niektoré úseky sú aktuálne neprejazdné. Blokované sú najmä tieto lokality: Čachtice, Potvorice a Považany. Cesta z Nového Mesta nad Váhom do Čachtíc je momentálne neprejazdná," informovala trenčianska krajská polícia s tým, že na mieste zasahujú záchranné zložky. Žiada vodičov, aby dbali o zvýšenú opatrnosť, riadili sa pokynmi hliadok a v prípade možnosti sa týmto úsekom vyhli.

Aktualizované 20:27 Búrkový systém postupuje západným Slovenskom ďalej na východ až severovýchod do Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Hlásené sú už škody aj výpadky prúdu, informoval SHMÚ. "Nárazy vetra lokálne dosahujú 70 až 110 kilometrov za hodinu, buďte preto veľmi opatrní. Niektoré búrkové jadrá sú navyše veľmi výrazné, a tak môžu priniesť aj väčšie krúpy, ktoré môžu v kombinácii so silným vetrom spôsobiť ešte väčšie škody," upozornili meteorológovia.

Aktualizované 20:25 Od Nitry smerom na Veľký Lapáš hlásia vodiči spadnutý strom na ceste.

Aktualizované 20:22 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti upozorňuje, že na úseku Kúty - Trnava môže dochádzať vplyvom počasia k meškaniu vlakov od 30 do 60 minút.

Aktualizované 20:20 Spadnuté konáre alebo stromy komplikujú v pondelok podvečer dopravu na viacerých úsekoch ciest na Záhorí. Vplyvom počasia môže dochádzať k meškaniu vlakov na úseku Kúty - Trnava. Spadnuté konáre komplikujú dopravu okrem nižšie spomínaných aj na cestách aj pri Senici smerom na Prievaly, vodiči si musia dať pozor na spadnutý strom aj pred Štefanovom v smere z Letničia.

Aktualizované 20:15 V obci Brunovce, okres Nové Mesto nad Váhom, popadali kvôli silnému vetru na cestu stromy. Vietor spôsobil značné škody, informuje Severe Weather Slovakia o.z.

Aktualizované 20:10 Obcou Cerová v okrese Senica sa prehnal downburst, informuje iMeteo.sk. "Na severnej strane Malých Karpát, v oblasti južného Záhoria sa sformovala supercelárna búrka. Nasvedčujú tomu radarové zábery a spôsobené škody. Jadro búrky sa prehnalo priamo cez obec Cerová a ako vidieť na videu v úvode článku, vyskytol sa tu downburst," opisuje portál.

Aktualizované 20:05 Silný vietor vyvracia stromy.

Aktualizované 19:56 Obcou Vrbové v okrese Piešťany sa prehnala búrka sprevádzaná silným nárazovým vetrom, silným dažďom a s jemným krupobitím.

Aktualizované 19:52 Búrky sa aktuálne nachádzajú v širšom okolí Dobrej Vody, Jaslovských Bohuníc, Hlohovec a Veľké Žalúzie, píše občianske združenie Severe Weather Slovakia o.z.

Aktualizované 19:45 Medzi obcami Unín a Petrova Ves v okrese Skalica spadol na vozovku strom, čo komplikuje premávku v danom úseku. Podobnú situáciu hlásia vodiči aj za Gbelami v smere na Petrovu Ves.

Aktualizované 19:42 Búrka so silným lejakom postihla aj Petržalku. V Dúbravke bolo podľa predbežných informácií nameraná rýchlosť vetra okolo 80 km/h.

Aktualizované 19:40 Búrka, ktorú sprevádza silný vietor, zasiahla aj Sládkovičovo.

Aktualizované 19:35 V obci Rohožník v okrese Malacky došlo k výpadku elektrickej energie. Predpokladanou príčinou sú práve prejavy postupujúceho búrkového systému, informuje portál iMeteo s tým, že ide tak o prvú známu slovenskú obec, kde búrka spôsobila prerušenie dodávok elektriny.

Aktualizované 19:05 Na Slovensko dorazili prvé búrky, prvé blesky sa objavili už na Záhorí.

Aktualizované 17:25 Búrky sú už za hranicami. Aktuálna búrka pri Bratislave má veľmi vysoké hodnoty odrazivosti, ktoré poukazujú na krúpy, informujú meteorológovia. Tým že sú vyššie môžu mať aj väčší priemer. "To sa môže do príchodu nad naše územie čiastočne zmeniť, ale silný vietor je veľmi pravdepodobný," dodáva SHMÚ.

Aktualizované 17:20 V súvislosti so studeným frontom k nám od západu do horúceho vzduchu už postupujú prehánky a búrky. "Stále je zvýšená pravdepodobnosť, že sa z nich postupne sformuje kompaktnejší a rozsiahlejší búrkový systém sprevádzaný silným vetrom s nárazmi nad 70, ojedinele až 100 km/h, ktorý môže spôsobiť škody. Navyše, vzhľadom na pretrvávajúce sucho sa dostane do ovzdušia aj väčšie množstvo prachu, čo lokálne vyvolá zákal a prachovú víchricu. Vyskytnú sa však aj lokálne búrky, tj. mimo búrkového systému. Tie môžu taktiež priniesť silný vietor z downburstov, prípadne aj krúpy a prívalový dážď, čo aktuálne hrozí z búrky juhozápadne od Bratislavy," informuje SHMÚ.

V pondelok udrú búrky

Znepokojivé správy o počasí prinášajú najnovšie behy numerických modelov, píše portál o počasí iMeteo.sk. Pred studeným frontom totiž do našej oblasti od juhozápadu vyvrcholí prílev veľmi teplého tropického vzduchu. V prvej polovici dňa sa tak na Slovensku vyšplhajú teploty do extrémnych výšin.

Kým v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude miestami okolo 29 stupňov Celzia, na juhu krajiny hrozí až 36 °C. "Maximum očakávame na úrovni 36, možno až 37 stupňov Celzia, s najvyššou pravdepodobnosťou na juhozápade a Honte," podotýka Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Rozhodujúca hodina

Popoludňajší vývoj nad juhozápadným Českom a nad Bavorskom však všetko zmení. Po 14.00 h by tam mali začať vznikať prvé silné, supercelárne búrkové bunky, ktoré by sa následne mali na seba viazať a vytvárať budú výraznejší zhluk búrok.

16.00 h je rozhodujúca hodina, kedy podľa Imetea budeme presne vedieť, čo nás čaká. Pozornosť sa bude sústreďovať nad západné Rakúsko, kde by sa mal začať formovať búrkový systém, ktorý sa následne bude hnať nad Alpy, kde budú už búrky nebezpečné predovšetkým kvôli vetru o rýchlosti 100 km/h.

Na Slovensku udrú búrky večer

Po 18.00 h by mal začať celý búrkový systém zrýchľovať a z oblasti Álp sa preženie nad Viedenskú panvu a bude sa rútiť smerom nad naše územie. "Aktuálne to vyzerá tak, že na našom území by mohli byť búrky najsilnejšie. Doženú sa krátko pred 19:00 a postupne sa preženú západným Slovenskom," píšu s tým, že prvé by mali zasiahnuť oblasť Záhoria, Bratislavy a Dunajskej Stredy. Následne budú postupovať Podunajskou nížinou, kde sa očakávajú najintenzívnejšie nárazy vetra. Tie môžu výnimočne presiahnuť aj 120 km/h.

Meteorológovia vydali pred búrkami výstrahy prvého a druhého stupňa, zvýšená výstraha platí pre západ a časť stredného Slovenska a to od 17.00 h do 22.00 h. Búrky majú potenciál spôsobiť najväčšie škody na západnom Slovensku. V neskorších hodinách však postúpia aj nad stredné Slovensko a v noci sa postupne rozpadnú nad východnou časťou krajiny.

Zároveň dnes u nás hrozí formovanie rozsiahlejšieho búrkového systému, tzv. bow eacha. Na čele tohto búrkového systému by mohli mať poryvy vetra ničivé účinky s možnosťou rozsiahlejších materiálnych škôd.