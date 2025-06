DVA zásahy horských záchranárov v Malej Fatre: Zahraničné turistky utrpeli podobné úrazy, jednu odniesla helikoptéra

Helikoptéra Horskej záchrannej služby (Zdroj: hzs.sk)

Napoludnie HZS pomáhala 53-ročnej žene poľskej národnosti, ktorá si pri schádzaní z Veľkého Kriváňa spôsobila úraz dolnej končatiny v oblasti členka. "Na mieste sa nachádzali dobrovoľní hasiči, ktorí jej zranenú končatinu zafixovali a terénnym vozidlom ju transportovali do Snilovského sedla k hornej stanici kabínkovej lanovky. Tam si ju do starostlivosti prevzali záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra, ktorí jej poskytli medikamentóznu liečbu," uviedli horskí záchranári s tým, že pacientka bola transportovaná do Štefanovej, kde bola odovzdaná privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.

Letecká záchrana turistiky pod Malým Rozsutcom

Krátko po ukončení záchrannej akcie v Snilovskom sedle boli záchranári HZS zo Štefanovej privolaní na pomoc 33-ročnej českej turistke pod Malým Rozsutcom. "Počas schádzania po zeleno značenom turistickom chodníku si bolestivo poranila dolnú končatinu. O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná VZZS zo Žiliny, ktorá po medzipristátí na Bobotách vzala na palubu záchranára HZS. Pacientka bola po dosiahnutí vyšetrená, ošetrená, letecky evakuovaná z terénu a transportovaná na ďalšie ošetrenie," dodali z HZS.

