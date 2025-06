Predpoveď na prázdniny 2025: Zabudnite na horúce leto a extrémne teploty, čaká nás prekvapivá zmena!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Odpočítavanie posledných dní do konca školského roka znamená len jediné, prázdniny už klopú na dvere. A hoci prvé modely naznačovali, že nás čaká mimoriadne horúce leto, podľa tých najnovších predpovedí sa zdá, že opak je pravdou.

Ešte v máji meteorologické modely naznačovali, že nás čaká leto s extrémnymi teplotami, ktoré mali doraziť už v mesiaci jún. Mesiac máj bol ale mimoriadne chladný a teplotne mierny začiatok mesiaca jún napovedá, že začiatok prázdnin sa k tejto predpovedi nepriblíži, informuje tn.cz. Rovnako sa tak aj koniec júna a začiatok júla bude niesť v znamení priemerných teplôt, alebo iba slabo nadpriemerných.

Podľa Českého hydrometeorologického ústavu tak teploty iba prechodne presiahnu 30 stupňov Celzia. Maximálne denné teploty sa väčšinou udržia v rozmedzí od 22 do 27 stupňov Celzia. Výnimkou by mohol byť druhý júlový týždeň, kedy by sa teploty mohli vyšplhať aj k vyšším hodnotám.

Záhradkárov nepoteší ani predpoveď zrážok. Koniec júna a začiatok júla bude prevažne suchý, prehánky a búrky budú mať krátkodobé trvanie. Celkovo tak možno povedať, že z pohľadu zrážok bude začiatok prázdnin podpriemerný alebo priemerný. Rovnakú predpoveď potvrdzuje aj SHMÚ. Iba posledný júnový týždeň by podľa mesačnej predpovede mohla denná teplota stúpnuť k 32 stupňom Celzia. Teplotne nadnormálne počasie je očakávané až v týždni od 7. júla do 13. júla. Je však potrebné podotknúť, že na obdobie dlhšie ako 10 dní je podľa modelu ECMWF odhad vývoja počasia len orientačný.