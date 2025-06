Slovensko sa blíži k dohode so Spojenými štátmi o výstavbe nového jadrového zdroja: Čaká sa na záverečné stanovisko USA

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko sa blíži k uzavretiu medzivládnej dohody so Spojenými štátmi americkými o výstavbe nového jadrového zdroja. Čaká sa na záverečné stanovisko USA. Ak k dohode dôjde, nový veľký jadrový zdroj v lokalite Jaslovských Bohuníc by postavila americká spoločnosť Westinghouse. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v utorok po stretnutí s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) k priebežnému plneniu programového vyhlásenia vlády rezortom hospodárstva.