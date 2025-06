Výstavba nemocnice v Martine ide podľa harmonogramu, uviedol minister Šaško

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel )

MARTIN - Výstavba novej nemocnice v Martine ide podľa stanoveného harmonogramu a vedie k naplneniu míľnika plánu obnovy. Stavba má právoplatných všetkých 16 stavebných povolení. Informoval o tom v piatok po kontrolnom dni na stavbe v Martine minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Právoplatné stavebné povolenia vrátane toho na nadzemnú časť a podzemnú garáž označil minister za dôležité v kontexte finalizácie do štádia v rámci míľnika plánu obnovy.

Šaško pripomenul, že výstavba novej univerzitnej nemocnice je jednou z najväčších investícií v histórii Slovenska. „Táto nemocnica je plne orientovaná na pacienta. Je to v línii s nedávno schválenou legislatívou, ktorá hovorí o tom, že rodič nie je návšteva a v tejto nemocnici sa už pri projektovaní na to plne myslelo. (...) Sprevádzajúca osoba bude mať k dispozícii vlastné lôžko,“ priblížil minister.

archívne video

TK Ministerstva zdravotníctva SR na tému: Upratovanie v systéme financovania liekov na Slovensku (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na projekt je v Pláne obnovy a odolnosti SR vyčlenených približne 257 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, táto suma nie je konečná. Minister priznal, že ceny z objektívnych dôvodov rastú, presnú sumu nechcel konkretizovať, je podľa neho predčasné hovoriť o finálnej sume, rezort však má predstavu.

Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) vysvetlil, že je nesmierne dôležité, aby sa dodržiavali harmonogramy predovšetkým v oblasti vlajkových projektov výstavby fakultných nemocníc. „Sme pod enormným časovým tlakom. Do polovice roka 2026 musia byť preinvestované peniaze z plánu obnovy. Čo sa týka Martina, potrebujeme preinvestovať peniaze do 30. júna 2026 do úrovne hrubej stavby,“ pripomenul.

Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.