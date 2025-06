Cvičenie vojakov zo Španielska si na Lešť prišiel pozrieť španielsky kráľ, ktorého sprevádzal prezident Pellegrini

Španielsky kráľ Filip VI. a prezident SR Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

LEŠŤ - Schopnosti vojakov zo Španielska a ich spoluprácu so spojencami si v stredu do vojenského výcvikového priestoru Lešť prišiel pozrieť španielsky kráľ Filip VI. Sprevádzal ho slovenský prezident Peter Pellegrini a ako povedal, návšteva kráľa na Slovensku nebola len o vojenských aktivitách.

Na Lešti v stredu vyvrcholilo cvičenie, ktoré podľa prezidenta ukázalo, že mnohonárodná brigáda pod vedením Španielov je pripravená plniť nároky Severoatlantickej aliancie (NATO) a prešla certifikáciou NATO. Spoločne pozdravili španielsky kontingent, ktorému je prezident vďačný za to, že prispieva k ochrane Slovenska a jeho územnej celistvosti.

Minister obrany SR Robert Kaliňák pripomenul, že mnohonárodná brigáda na Lešti je už rok pod velením Španielov. Ako ďalej uviedol, tieto jednotlivé mnohonárodné brigády slúžia ako zábezpeka v prípade eskalácie konfliktu, ktorý by sa mohol potenciálne rozšíriť aj do iných častí Európy. Pellegrini označil návštevu kráľa za priateľskú. Podľa neho majú krajiny potenciál na ďalšiu spoluprácu aj v iných oblastiach. So španielskym monarchom diskutovali o spolupráci v zbrojnom priemysle či o cestovnom ruchu.