SaS vyzýva prezidenta, aby vetoval zmeny týkajúce sa duchovných v nemocniciach

Tlačová beseda strany SaS na tému Výzva prezidentovi Petrovi Pellegrinimu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu školského zákona. Kritizuje časť, týkajúcu sa prítomnosti duchovných v nemocniciach, ktorá prešla cez pozmeňujúci návrh k novele. Strana nesúhlasí s tým, že podľa návrhu by duchovní mali možnosť vstupu do nemocnice bez súhlasu pacienta. Predseda strany Branislav Gröhling a poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Jana Bittó Cigániková o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.

Bittó Cigániková zdôraznila, že prítomnosť duchovného v nemocniciach je potrebná, no návrh zákona nie je napísaný správne. Žiada jeho doplnenie tak, aby bola prítomnosť duchovného možná len na žiadosť pacienta alebo rodiny. „Taký návrh by som sama podporila. Ale toto je zasahovanie do súkromia a narušenie dôstojnosti pacienta,“ dodala. Kritizuje tiež, že zákon presne nešpecifikuje, o akého duchovného má ísť. „Stačí jeden exot, ktorý pod zámienkou tohto zákona sa dostane tam, kde nemá čo robiť a dôsledky neponesie len on, ale aj pacient, nemocnica a samotná cirkev,“ podotkla.

Jana Bittó Cigániková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Spolu s predsedom SaS vyzvali hlavu štátu, aby zákon nepodpísala a vrátila ho do parlamentu. „Tak, aby sme ho vedeli opraviť. Tak, že pacient bude na prvom mieste, že zdravotnícky personál bude mať právnu istotu a duchovní budú môcť pomáhať tam, kde je to potrebné bez toho, aby riskovali svoj vlastný kredit a povesť,“ povedala poslankyňa. V prípade, že prezident zákon podpíše Gröhling avizoval, že SaS pripraví novelu zákona, v ktorej presne zadefinuje práva pacienta.

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Z Kancelárie prezidenta SR v reakcii uviedli, že hlava štátu sa oboznámi so všetkými relevantnými názormi a skutočnosťami a v zákonom stanovenej lehote rozhodne. Nové pravidlá v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti schválili poslanci NR SR minulý týždeň ako pozmeňujúci návrh k novele školského zákona. Rokovali o nej v zrýchlenom režime. Po novom bude poskytovateľ povinný umožniť osobe poverenej vykonávať duchovenskú činnosť vstup do nemocnice, ak jej prítomnosť nenarúša poskytovanie starostlivosti. V prípade porušenia povinnosti bude môcť ministerstvo zdravotníctva uložiť poskytovateľovi pokutu do výšky 500 eur.