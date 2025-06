Veľká zmena v autoškolách! Ministerstvo navrhuje novinku, ktorá sa bude týkať každého vodiča: Upraví sa aj cena

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Výcvik v autoškole by mohol prejsť zmenami. Aktuálne sa dá teoretická skúška aj skúšobná jazda absolvovať po skončení celého výcviku. Po novom by mohol žiak nastúpiť na praktický výcvik až po absolvovaní teoretickej časti a testu z nej. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

„Úspešné absolvovanie teoretickej skúšky bude podmienkou na pokračovanie v praktickom výcviku vodičského kurzu. Týmto sa dosiahne, že v praktickom výcviku vodičského kurzu bude pokračovať len účastník vodičského kurzu, ktorý teoreticky ovláda pravidlá cestnej premávky,“ uviedol rezort v návrhu.

Žiaci by sa zároveň na teoretickú skúšku mohli prihlasovať iba elektronicky. Štát by mal na tento účel zriadiť samostatnú elektronickú službu. Ak by návrh prešiel v aktuálnej podobe, zmeny by účinnosť mohli nadobudnúť začiatkom decembra 2026.

Návrh novely zákona o cestnej premávke je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ak by prešiel, zmeniť by sa mohli aj iné časti zákona. Prísnejšie by sa mali napríklad posudzovať recidivisti, ktorí pravidlá cestnej premávky porušujú opakovane. Jazda kolobežkou, ktorá dokáže ísť rýchlejšie ako 25 kilometrov za hodinu, by nemala byť možná. Prekročenie povolenej rýchlosti v obci o 30 kilometrov za hodinu a mimo obce o 40 kilometrov za hodinu by po novom mohlo byť kvalifikované ako závažné porušenie pravidiel cestnej premávky.

Začatie praktického výcviku v autoškole až po teórii môže ušetriť peniaze

Nastúpenie žiaka autoškoly na praktický výcvik až po absolvovaní teoretického testu z pravidiel cestnej premávky môže niektorým ušetriť peniaze aj čas. Ak žiak teoretickú časť nezvláda, na praktickú nepôjde. V reakcii na predloženie návrhu novely zákona o cestnej premávke to uviedol predseda predstavenstva Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA) Jozef Rohaľ. Dodal, že komora na pracovnom stretnutí rozdelenie podporila.

„Doba kurzu by nemala byť rovnako dlhšia, pretože počet hodín ostáva nezmenený. Aj dnes je doba výcviku závislá hlavne od žiaka, ktorý si na toto vzdelávanie musí vyhradiť čas. Autoškoly nemajú dôvod predlžovať dobu kurzu,“ podotkol Rohaľ. Ako spomenul, rozdelenie skúšky bude podľa neho prínosné. Myslí si, že žiak bude na samotných cvičných jazdách teoreticky pripravený a môže sa plne venovať vedeniu vozidla.

„V terajšej dobe sa počas kurzu žiaci správali nezodpovedne a príprava na skúšku bola až tesne pred skúškou. A praktické jazdy v premávke často prekrýval inštruktor svojimi pokynmi. Vodičské oprávnenie nie je nárokový doklad a teda dôjde ku včasnému vyradeniu účastníka, ktorý na to nemá predpoklady, nevzniknú ani zbytočné náklady na výcvik a dôjde k efektívnejšiemu využitiu kapacít autoškôl,“ vyhlásil.

Ako predseda dodal, SKVZA by aktuálne privítala aj väčší zásah do legislatívy. „Návrhy existujú. Môžeme sa inšpirovať aj v okolitých krajinách,“ podotkol. Predpokladá, že elektronický systém prihlasovania sa na skúšky povedie k vyššej miere samostatnosti žiakov. Odbúrať by sa tak mohla zbytočná závislosť na rozhodnutiach autoškoly. „Po splnení podmienok sa žiak rozhodne sám a sám sa prihlási na skúšku,“ uzavrel.

