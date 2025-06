Západ Slovenska zasiahol výdatný lejak, na TÚTO časť smerujú silné búrky! Hrozia supercely a krúpy

Ilustračné foto (Zdroj: SHMÚ, Getty Images)

BRATISLAVA - Po slnečnej i búrlivej sobote v nedeľu na západe Slovenska výdatne prší. Na východe krajiny si síce ešte ľudia užívajú slnečné počasie, no zmeniť dnes to majú búrky, ktoré môžu opäť priniesť aj krúpy.

Na západe Slovenska sa po sobotných búrkach ochladilo a prevláda upršané počasie. Počasie totiž ovplyvňuje studený front. Ten prináša do západných častí nášho územia pomerne výrazný dážď, ktorý by mal pretrvávať až do večerných hodín. Spadnúť by mohlo 10 až 15 mm zrážok, píše iMeteo.sk.

Vo východnej časti nášho územia pritom ešte panuje letné počasie, ktoré však už popoludní môžu pokaziť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre východnú časť Slovenska výstrahu prvého stupňa. "S búrkami môžu byť spojené prudké lejaky, krúpy i nárazový vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu," upozornili meteorológovia.

(Zdroj: SHMÚ)

"Najvyššia pravdepodobnosť výskytu búrok je v krajných severných a východných okresoch, kde by ojedinele mohla vzniknúť aj silnejšia, možno až supercelárna búrka," upozorňuje portal. Dodáva však, že riziko búrok existuje prakticky v celom Prešovskom a v Košickom kraji. Búrky by sa mohli vyskytovať až do neskorších večerných hodín.

Najsilnejšie búrky by mali prísť v nedeľu večer (Zdroj: Počasie & Radar)