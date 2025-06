Transakčná daň sa schválila za nižšie dane pre živnostníkov, tvrdí Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

archívne video

Dankovi prekáža, že Smer sa uchýlil pri ústavných zmenách rokovať s opozičným KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„My sme (SNS, pozn. red.) boli pri zostavovaní rozpočtu pod tlakom. Vybojovali sme nižšie dane pre živnostníkov, nižšie dane pre gastro a mnohé iné veci. Za to sa schválila aj transakčná daň,“ priblížil Danko.

Podľa Danka „nikomu však vtedy nenapadlo, ako nebudú zvládnuté technické veci a aké duplicity vzniknú“. „Premiér nám jasne povedal pri zostavovaní rozpočtu, že ak nepodporíme rozpočet, spojí to s dôverou vlády, čo by znamenalo pád vlády Roberta Fica (Smer-SD), takže sme zaň museli hlasovať. Pravdepodobne taký tlak bude na nás aj pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok. Pre mňa je však dôležité, aby vláda zotrvala. Pre mňa je dôležité zachovanie koalície,“ zdôraznil predseda SNS.

Karas podčiarkol, že zavedenie transakčnej dane bolo omylom a chybou. Vláda by sa podľa neho mala systematicky, s rozumom a s odvahou vedieť vyrovnať sa s dlhom a s konsolidáciou verejných financií. „Tým, že to nerobíme systémovo, že to tu len lepí, ušetríme sem tam a tvárime sa navonok, že konsolidujeme, aj to len tak, že ľuďom navýšime dane. Štát však nešetrí,“ povedal Karas.

„Štát dokonca dal viac o 200 miliónov eur na odmeny na mzdy štátnych úradníkov v čase, keď sme na gréckej ceste. Čiže toto je vec, ktorú my systémovo neriešime. Vyberáme menej dane z pridanej hodnoty (DPH) o 1,5 miliardy eur. Sám riaditeľ finančnej správy povedal, že máme nižší výber DPH,“ podčiarkol podpredseda KDH.

Transakčná daň podľa Karasa vôbec nemala byť zavedená. „Ak by sme ju nezavádzali a konsolidovali normálne a prirodzene, nemuseli by sme hovoriť teraz o rušení štátnych sviatkov. Z môjho pohľadu je to len jablko sváru, pretože 17. november je citlivá otázka pre opozíciu, je to citlivé pre KDH. My si tento sviatok veľmi vážime. Ani zrušenie tohto jedného sviatku však nevyrieši konsolidáciu, my potrebujeme miliardy,“ doplnil Karas.

„Čo sa týka Petra Kažimíra, je to kompetencia strany Hlas-SD, keď ho navrhnú do pozície (guvernéra Národnej banky Slovenska - NBS) a budú s tým stotožnení, my kandidáta Hlasu podporíme. Peter Kažimír je profesionál. Peter Kažimír je naháňaný za úplatok 50.000 eur, za roky 2020 až 2023 sa však stratili miliardy eur a dokonca kvôli tomu ešte nikto ani nebol vypovedať,“ dodal Danko k podpore Kažimíra za kandidáta NBS.