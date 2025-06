Poslanci výboru na kontrolu SIS prerokovali výročnú správu tajnej služby

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Podľa mňa tá správa nie je vyvážená a nemyslím si, že je prísne postavená na dátach. To som aj povedala, aj k niektorým častiam, aj som mala k nim otázky, na niečo som dostala odpoveď, na niečo nie,“ uviedla Kolíková. Dodala, že ako opozičná politička nemá pocit, že SIS vníma všetky hrozby na Slovensku.

Riaditeľ SIS Pavol Gašpar odmieta, že by správa mala ruský naratív. „Slovenská informačná služba je členom rôznych multilaterálnych platforiem, združení, dokonca do mnohých sme sa za uplynulý rok pridali. Má veľmi intenzívnu bilaterálnu spoluprácu. A jedným z predmetov, hlavných predmetov činnosti v týchto platformách je aj hodnotenie a pôsobenie voči ruským spravodajským službám, keďže sme členmi Severoatlantickej aliancie a identifikujeme ich ako možnú hrozbu,“ tvrdí Gašpar. Ako šéf tajnej služby dodal, správu SIS zverejní, no najprv ju prerokujú poslanci v pléne NR SR.

Výbor na kontrolu SIS neotvoril schôdzu k sledovaniu Zdechovského

Poslanci Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) neotvorili mimoriadnu schôdzu výboru k údajnému sledovaniu českého europoslanca Tomáša Zdechovského, ktorý viedol kontrolnú delegáciu Európskeho parlamentu na Slovensku. O podozreniach sa však nechali informovať na ďalšom zasadnutí výboru. Členovia výboru o tom informovali po skončení rokovania. Podpredseda výboru Peter Šuca (Smer-SD) poznamenal, že dostupné sú iba informácie v médiách. Podozrenia o sledovaní europoslanca tajnou službou označil za „absolútny nezmysel“.

„Keď niekto povie, že niekto si ide zabehať na hrádzu a vybehne za ním muž v rifliach a v koženej bunde a bude ho sledovať, pre Kristove rany. Keď to tak bolo, tak treba zrušiť celú tajnú službu a všetky bezpečnostné zložky. Je to absolútny nezmysel,“ uviedol Šuca. Mimoriadnu schôdzu k podozreniam iniciovala opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS). „Ja si myslím, že to boli vážne podozrenia, bolo namieste tú schôdzu otvoriť a povedať k tomu, ako to vidí riaditeľ SIS. Takže to považujem za proste postoj koalície, že aj SIS nemieni byť riadne kontrolovaná,“ vyhlásila.

Na Slovensko prišla koncom mája kontrolná delegácia Európskeho parlamentu. Mala preveriť, ako Slovensko hospodári s eurofondmi. Zdechovský sa v českých médiách vyjadril, že ho počas misie sledovali tajné služby. Šéf SIS Pavol Gašpar po zasadnutí výboru vyhlásil, že v mene služby podá trestné oznámenie. Chce, aby orgány činné v trestnom konaní obvinenia Zdechovského preverili. Vyšetriť by sa podľa neho malo aj to, či mu bývalí príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vyzradili, kto je príslušníkom SIS. Ak by sa ukázalo, že SIS europoslanca nesledovala, je podľa neho namieste zvážiť, či by mal byť súčasťou takejto delegácie.