Gröhling hovorí v súvislosti s nevyhlásením referenda o hrozbe koaličnej krízy

BRATISLAVA - Líder opozičnej SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling hovorí v súvislosti s nevyhlásením referenda o neuplatňovaní sankcií voči Rusku o možnom začiatku koaličnej krízy. Domnieva sa, že predseda SNS Andrej Danko bude kritizovať prezidenta Petra Pellegriniho za to, že referendum nevypísal, aj keď to vysvetlil. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.