MIMORIADNE Koniec Nežnej revolúcie, 17. novembra nastúpia všetci povinne do práce: Vláda chce šetriť!

BRATISLAVA - Už roky sa na Slovensku pripomína štátny sviatok 17. novembra, kedy sa okrem Medzinárodného dňa študentstva pripomína aj Deň boja za slobodu a demokraciu. Ide o mimoriadny sviatok, ktorý sa úzko spája s udalosťami z novembra 1989, kedy sa končil jeden a začínal druhý režim. Naoko by nikto nepovedal, že tento sviatok by mohol súvisieť aj s ostro kritizovanou transakčnou daňou, no koalícia sa postarala o novú a pomerne bizarnú dohodu!