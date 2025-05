SNS navrhuje, aby bol predseda Matice slovenskej volený na štyri roky

Matica slovenská (Zdroj: TASR - Pavol Ďurčo)

BRATISLAVA - Predseda Matice slovenskej by sa mohol po novom voliť na štyri roky a tá istá osoba by mohla zastávať tento post len dve funkčné obdobia po sebe. Navrhujú to poslanci Národnej rady (NR) SR za SNS v novele zákona o Matici slovenskej, ktorú predložili do parlamentu. Chcú tak zabezpečiť pravidelnú obmenu vo vedení inštitúcie, ako aj jasné pravidlá fungovania jej orgánov. Štvorročné funkčné obdobie by mohol mať aj predseda dozorného výboru Matice.