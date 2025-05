Rezort financií sa chváli číslami! Analytici však poukázali na dôležitú vec: TOTO je dôvod a cena nízkeho deficitu

(Zdroj: Getty Images)

Analytici z projektu Dáta bez pátosu však poukázali na to, že na nízky deficit v prvej tretine roka sme sa vyskladali. „Ministerstvo sa chváli ´dobrým´ deficitom, len 2 miliardy eur za jednu tretinu roka. Minulý rok boli na konci apríla na riadku deficitu miliardy tri,“ uviedli a pozreli sa na to, prečo je to tak. Dôvodov našli niekoľko. „Tento rok dostali zatiaľ menej samosprávy: o 200 miliónov eur, ale je pravda, že peniaze v bežnom mesiaci chodia skôr, na jeho začiatku a nie po dvadsiatom dni mesiaca,“ uviedli. Tento rok dostala menej Sociálna poisťovňa. „Jej hospodárenie sa vyvíja (pre nás nie prekvapivo) dobre. Už 2. rok sú ponížené odvody do II. piliera (namiesto 5,5% len 4%) a to urobí ročne 350 miliónov. Dobre sa vyvíjajú odvody z rastúcich platov a aj sa vymáhajú dlhy. Transfer do SP zo štátneho rozpočtu je tak o 100 miliónov nižší,“ vysvetlili. Lepšie podľa nich vyzerá bilancia EÚ príjmov a výdavkov, čo vylepšuje deficit.

Čo je však hlavné je, že výrazne narástli príjmy. „Neuveriteľných +25% vykazuje DPH. Čiastočne ide o daň odvedená z nákupov ku koncu roka v decembri 2024, ale vysoké sú odvody aj v ďalších mesiacoch. Skladáme sa pri spotrebe na chod štátu. Je to osvedčený recept ako si zarobiť na zvýšené výdavky. Funguje a pri raste DPH o 3 percentuálne body, čo je navýšenie o 15% aj zafungovať musí. Firmy okrem toho obmedzujú investície a tak nemajú daň na vstupe, niet čo odpočítať, čo je naša hypotéza,“ vysvetlili.

Upozornili, že dvojciferne rastie aj osobitný odvod od niektorých firiem pôsobiacich v energetike. „A prispeli aj zamestnanci, kde z platov narástla daň o 12%. Vysvetlenie je jednoduché: ponížený daňový bonus. Namiesto, aby zostalo nízkopríjmovým skupinám s deťmi viac v peňaženke, dostane viac štát. A silný štát sa postará o slabých. Ale najprv o seba. Nie sme zástancami daňového bonusu tak ako bol nastavený, ale ušetrenie 600-700 miliónov na tejto položke tento rok sa prejaví pozitívne na hospodárení štátu,“ doplnili.

Deficit rozpočtu sa v apríli medziročne znížil o tretinu

Ministerstvo financií informovalo na svojom webe, že štátny rozpočet dosiahol ku koncu apríla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2,085 miliardy eur. Hospodárenie štátu sa tak medziročne zlepšilo o 1,116 miliardy alebo 34,9 %. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška boli príjmy štátneho rozpočtu ku koncu apríla vyššie o 1,714 miliardy eur (30,5 %) a dosiahli tak 7,328 miliardy eur. Výdavky medziročne tiež vzrástli, ale menej výrazne o 599 miliónov eur (6,8 %) na 9,413 miliardy eur.

Medziročný rast daňových príjmov podľa MF predstavoval 1,29 miliardy eur (25,2 %). „Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 776,9 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb o 205,1 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16,3 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 13,7 milióna eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 11,9 milióna eur,“ vyčíslil rezort.

Pozitívny vývoj bol v apríli aj pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorej výber vzrástol o 191,5 milióna eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne vyšší o 76,5 milióna eur. Naopak, negatívny vývoj zaznamenalo ministerstvo pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 5 miliónov eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií medziročne klesol o 2 milióny eur.

„Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 484,3 milióna eur (2023,4 %), ktorý bol spôsobený tým, že v prvej polovici roku 2024 nedochádzalo k uhrádzaniu súhrnných žiadosti o platbu do príjmov štátneho rozpočtu z dôvodu ukončovania Programového obdobia 2014 - 2020,“ priblížilo ministerstvo s tým, že prostriedky za toto obdobie prišli až na základe záverečných bilancií programov koncom roka 2024. Platba do rozpočtu EÚ v apríli medziročne narástla o 75,8 milióna eur (31,7 %).