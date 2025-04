Šokovaná poslankyňa Holečková: Nájazd internetových bláznov, podali si aj jej DCÉRU, nekompromisný odkaz hejterom

Holečková neskrýva sklamanie a šok z toho, ako sa správajú ľudia na internete. (Zdroj: gettyimages.com, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Martina Holečková je už niekoľko mesiacov členkou strany Sloboda a Solidarita a niekoľko posledných týždňov aj mamou maličkej Rebeky. Jej príchod na svet jej rozjasnil život, no vzápätí všetky dobré pocity "gumovali" drsní internetoví poblúdenci, ktorí jej posielajú vulgárne odkazy. Tie sa vraj začali množiť po tom, ako sa začala venovať ochoreniu slintačky a krívačky a s tým súvislému zakopávaniu uhynutých zvierat v jame pri Leviciach. Poslankyňa niektoré odkazy odhalila a veru, nie je to príjemné čítanie.

archívne video

Nová posila poslaneckého klubu SaS (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Holečková tieto nepríjemné správy od niektorých internetových jedincov zdieľala v statuse na sociálnej sieti. Niektorí sa dokonca nebáli do celého sporu zaťahovať aj jej čerstvo narodenú dcéru. Samotná Holečková v tom vidí spojenie so SLAK-om.

Vulgarizmy rôzneho typu

Holečková vo vulgarizmoch, ktoré jej pristáli v schránke, zbadala istý motív. "Pred pár dňami som poukázala na to, že niektorí ministri klamali o zakopávaní zvierat v Leviciach. Od rôznych ľudí, ktorých spájalo to, že mali ako profilové fotky obrázky kvetov a mačiatok som následne dostala mnoho “milých správ”, v ktorých písali, že som krkavčia matka, žumpa, pi.., posielali ma kojiť a starať sa o deti," posťažovala sa Holečková, ktorá drsné správy zazdieľala širokej verejnosti vo fotokoláži.

Pred pár dňami som poukázala na to, že niektorí ministri klamali o zakopávaní zvierat v Leviciach. Od rôznych ľudí,... Posted by Martina Holečková on Tuesday, April 29, 2025

Dcérka poslankyne je našťastie zdravá

Tá dodala, že s dcérkou boli práve na prehliadke, ktorá dopadla dobre. "Práve ideme z ďalšej lekárskej prehliadky a som rada, že dcéra je zdravá a krásne nám rastie. Ak by sa však niektorí ľudia rovnako intenzívne ako o moje deti zaujímali aj o to, čo sa deje v našej krajine, tak by to potom na Slovensku možno vyzeralo aspoň trochu inak..." zamyslela sa Holečková.