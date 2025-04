Novela rokovacieho poriadku má skrátiť rozpravu: Na stôl má prísť na jeseň

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Novela rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR by mala prísť do parlamentu na septembrovej schôdzi a definitívne by ju poslanci mohli schváliť v októbri. Súčasťou zmien by malo byť skrátenie rečníckeho času v rozprave, ako aj vypustenie povinnosti čítať pozmeňujúci návrh v pléne. Pre TASR to povedal predseda poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci. Návrh novely podľa neho uzavreli zástupcovia poslaneckých klubov na stretnutí pracovnej skupiny v uplynulom týždni. Myslí si, že na väčšine obsahu sa zhodli aj s opozíciou.

„Nie vo všetkých prípadoch bola zhoda na zmenách, čiže sú veci, ktoré sa budú asi natvrdo hlasovať priamo v parlamente pri zákone, keď sa predloží, lebo napríklad opozícia nesúhlasila, aby sa skracoval čas v rozprave,“ povedal Puci. Čas rozpravy pre písomne prihláseného poslanca by sa mal znížiť z 20 na 15 minút. Rokovanie v treťom čítaní sa má týkať čisto legislatívno-technických otázok. Puci to odôvodňuje snahou urýchliť preberanie legislatívnych návrhov. „Čas rozpravy sa niekedy zneužíval a začalo sa vo veľkom rozsahu zneužívať aj tretie čítanie, hlavne zo strany opozičných kolegov,“ dodal. Dĺžka trvania ústnej rozpravy v rozsahu desať minút by sa meniť nemala. Zachované by malo ostať aj trvanie faktickej poznámky, na ktorú má poslanec dve minúty. Podpredseda NR SR by mohol mať v prípade návrhu na svoje odvolanie možnosť vystúpiť v rozprave v neobmedzenom čase.

Proces prijatia novely nechcú poslanci urýchliť, preto podľa Puciho nebude predložená na najbližšiu schôdzu, ale až po lete. Zákon by mohol platiť od 1. novembra alebo od 1. januára 2026. Súčasťou novelizácie rokovacieho poriadku má byť aj prijatie etického kódexu poslanca, na ktorý odkazuje rokovací poriadok. Puci predpokladá jeho prijatie na októbrovej schôdzi. K otázke zabezpečenia poriadku v rokovacej sále sa bude podľa neho ešte diskutovať. „Používanie grafov, tabuliek a grafík v parlamente bude dovolené len za určitých podmienok,“ priblížil s tým, že v rokovacom poriadku treba tieto postupy ešte podrobne vysvetliť. Bežnou praxou by už nemalo byť ani zdĺhavé čítanie pozmeňujúcich návrhov. Pokiaľ poslanec podá pozmeňujúci návrh k zákonu do 24 hodín pred jeho preberaním, nebude ho musieť čítať. „Stačí, keď bude predložený elektronicky,“ vysvetlil Puci. Ak ho poslanec podá neskôr, vtedy by mal byť povinný ho v pléne predniesť.