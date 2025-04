Vodič sadol za volant pod vplyvom alkoholu! Poškodil pri Partizánskom tri autá

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

„Vodič jazdil v smere z obce Malé Uherce na Partizánske, dostatočne sa nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, následkom čoho narazil do auta Fiat Bravo. V jazde následne pokračoval a narazil do ďalšieho vozidla Nissan Pathfinder, ktoré po náraze odrazilo do vedľa stojaceho auta Opel Grandland X,“ uviedla Klenková. Policajti vodiča ako účastníka dopravnej nehody podľa nej podrobili dychovej skúške, tá preukázala prítomnosť 2,48 promile alkoholu v dychu. Opakovaná dychová skúška ukázala hodnotu 2,56 promile.

„Pri dopravnej nehode vznikla predbežná škoda na vozidlách vo výške 18.800 eur. Policajti z okresného dopravného inšpektorátu muža v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia,“ doplnila Klenková. Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na vodičov, aby boli zodpovední a zbytočne neriskovali životy, zdravie a neohrozovali majetok ostatných účastníkov cestnej premávky, hlavne takýmto bezohľadným spôsobom, ako je vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu.

