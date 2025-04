Prezident by mal zabezpečiť postoj Hlasu-SD po vetovaní novely, uviedlo hnutie Slovensko

hnutie Slovensko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini by mal zabezpečiť, aby poslanci Hlasu-SD nehlasovali za novelu zákona o predčasnom odchodnom a výsluhovom dôchodku pre prokurátorov, keď ju po vetovaní vráti do Národnej rady (NR) SR. Uviedlo to opozičné hnutie Slovensko v reakcii na vyjadrenia prezidenta v sobotnej diskusnej relácii týkajúce sa nepodpísania spomínanej novely. Zdôraznilo, že prezident je stále čestným predsedom Hlasu-SD. Rovnaký postoj by mal podľa hnutia zaujať aj pri možnom vetovaní zákona o odškodnení pokút za porušenie opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19.