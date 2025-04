Covidové amnestie sú realitou: Ľudia sa budú môcť domáhať odškodnenia pokút počas pandémie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Oprávnená osoba, ktorej bola uložená pokuta za porušenie protipandemických opatrení zavedených z dôvodu COVID-19, a to v období od 12. marca 2020 od 6.00 h do 15. septembra 2023 do 6.00 h, má možnosť požiadať o odškodnenie predstavujúce sumu zaplatenej pokuty, respektíve jej časti. Rovnakú možnosť má aj osoba, ktorá bola umiestnená do tzv. povinnej karantény, z titulu čoho vznikli náklady za stravné, ktoré následne povinná osoba uhradila alebo ktoré boli od nej vymáhané,“ uvádza sa v dôvodovej správe k legislatíve.

Vypláca sa na základe písomnej žiadosti

Právo na odškodnenie si osoba môže uplatniť do 31. októbra 2025. Vypláca sa na základe jej písomnej žiadosti. Ministerstvo vnútra odškodnenie uhrádza za pokutu uloženú orgánom Policajného zboru aj okresným úradom a za stravné súvisiace s umiestnením v karanténnom zariadení, ktorého povinnosť úhrady vznikla na základe faktúry vystavenej rezortom. Obec zase rieši odškodnenia súvisiace s pokutou uloženou príslušníkom obecnej polície, ktorej je zriaďovateľom, a regionálny úrad verejného zdravotníctva zase odškodnenia za pokuty uložené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2025.

Schválenie legislatívy v parlamente privítal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Mieni, že zákonom aspoň čiastočne odškodnia všetkých ľudí, ktorí „trpeli pod nadvládou zla v období pandémie“. Kritizoval vtedajšiu vládu Igora Matoviča a chaos počas pandémie. „Štát počas mimoriadnej situácie musí prijímať opatrenia, ale tie opatrenia majú ľudí chrániť a nie ich tyranizovať,“ podotkol. Myslí si, že keď „jednou babráckosťou, do seba zahľadenosťou, megalomanstvom a neskutočným amaterizmom príde zbytočne o život 20.000 ľudí“, musí za to niekto niesť zodpovednosť.

PS vyzýva prezidenta vetovať zákon týkajúci sa odškodnenia pokút počas pandémie

Opozičné PS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby vetoval zákon o tzv. covidovej amnestii, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Opozícia ho označila za škandalózny zákon. Koalícia sa podľa nej takto vysmieva ľuďom, ktorí počas pandémie dodržiavali opatrenia. Tvrdí, že ide aj o neúctu voči pozostalým obetí. Opozícia sa zhoduje na tom, že vláda tým vysiela signál aj pri aktuálnom probléme s nákazou slintačky a krívačky a odkazuje ľuďom, že nariadenia dodržiavať netreba.

„V rozprave sme podali pozmeňujúci návrh, ktorým sme žiadali, aby bola amnestia na 'covidové' priestupky vypustená, ten však koalícia nepodporila. Vyzývame preto prezidenta Petra Pellegriniho, aby zákon nepodpísal. V opačnom prípade dostane prednosť povolebná korupcia časti voličov koalície pred dodržiavaním zákonov,“ uviedla podpredsedníčka klubu PS Zuzana Števulová.

Zákon je podľa PS pokrytectvom koalície. „Amnestujú ním ľudí, ktorí porušovali opatrenia počas pandémie, no zároveň verejnosť žiadajú, aby dodržiavala nariadenia odborníkov pri slintačke a krívačke. Dávajú tým vlastne jasný signál, že nariadenia v skutočnosti dodržiavať netreba, a keď ich porušia, nič im za to nehrozí,” dodal poslanec Oskar Dvořák (PS).

Na prezidenta sa chce obrátiť aj KDH. „Schváliť plošnú covidovú amnestiu je jednoducho facka do tváre všetkým, ktorí dodržiavali protipandemické opatrenia,“ uviedol poslanec Peter Stachura (KDH). Označil to za precedens pre nasledujúce pandémie, počas ktorých by už občania nemuseli rešpektovať štátne autority.

Tomáš Szalay (SaS) zákon označil za hanebný. Pripomenul, že ľudia počas pandémie zomierali aj preto, lebo niektorí nedodržiavali pravidlá, nenosili rúška a povzbudzovali iných k nedodržiavaniu pravidiel. „A my ideme teraz týchto ľudí odmeňovať ako štát, týmto absolútne rozleptávať dôveru v to, že máme nejakú spravodlivosť, nejaký právny proces,“ skonštatoval. Šéf poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš označil zákon za zvrátený a chorý. Zdôraznil, že vláda chce vyplatiť viac ako 3,5 milióna eur ľuďom, ktorí porušovali pravidlá.

„Prezident sa so zákonom po jeho doručení dôkladne oboznámi a následne prijme svoje ústavné rozhodnutie,“ reagovali z prezidentskej kancelárie.