Slovensko je pripravené diskutovať o zvýšení výdavkov na obranu, uviedol Blanár

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRAZISLAVA - Slovensko napĺňa povinnosť vynakladať dve percentná HDP na svoju obranu a je pripravené diskutovať o zvýšení tejto sumy. Prioritne je ale potrebné dosiahnuť vnútroštátny konsenzus relevantných politických strán. Vyhlásil to minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) po štvrtkovom zasadnutí šéfov diplomacií členských krajín NATO v Bruseli. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Na rokovaní bol prvýkrát prítomný nový šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Počas pracovnej večere vo formáte Rady NATO – Ukrajina sa k ministrom pripojili tiež vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová a ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

Dominovala téma posilnenia výdavkov na obranu

Ministerskému zasadnutiu za účasti šéfa NATO Marka Rutteho dominovala téma posilnenia výdavkov na obranu zo strany členských krajín NATO, ktorá bude kľúčová aj na júnovom summite v Haagu. „Na stole je návrh zvýšiť obranné výdavky až na úroveň piatich percent HDP. Deklaroval som za Slovenskú republiku, že napĺňame svoju povinnosť vynakladať na obranu dve percentá a sme pripravení na diskusiu o ďalšom zvýšení tejto sumy,“ povedal po rokovaní Blanár.

Na národnej úrovni bude podľa jeho slov okrem konsenzu politických strán potrebné nájsť zhodu aj na tom, do akých obranných spôsobilostí by malo Slovensko investovať, či na takéto investície má dostatok finančných prostriedkov v čase konsolidácie verejných financií a či má slovenský obranný priemysel dostatočnú kapacitu takéto investície zvládnuť. Blanár sa preto domnieva, že pôjde skôr o postupné zvyšovanie obranných výdavkov. Ako podotkol, ich cieľová úroveň zostáva naďalej nejasná.

Mierové riešenie konfliktu na Ukrajine

Ďalšou témou rokovania bolo mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Šéf slovenskej diplomacie zopakoval pozíciu SR, že tento konflikt nemá vojenské riešenie, je potrebné ho ukončiť čo najskorším prímerím a pokračovať v mierových rokovaniach až do dosiahnutia úplného mieru. „Podporil som novú americkú administratívu a vyjadril poďakovanie ministrovi Spojených štátov amerických Marcovi Rubiovi za americkú mierovú iniciatívu vo vojne na Ukrajine. Žiadna z členských krajín na rokovaní nespochybňovala mierové riešenie tohto konfliktu, dôraz naň zaznieval z každej strany a mal naozaj veľkú podporu,“ povedal Blanár.

Taktiež podľa vyhlásenia vyzdvihol, že Rubio jednoznačne rozptýlil akékoľvek pochybnosti o tom, že by USA chceli nejakým spôsobom „vycúvať“ z NATO. Naopak, podľa Blanára vyjadril Rubio za USA veľkú podporu Severoatlantickej aliancii. "Našou úlohou v Európe je teraz prevziať za našu vlastnú bezpečnosť väčší diel zodpovednosti,“ dodal Blanár. Slovenský minister z Bruselu odcestoval do Talianska, kde sa v piatok a sobotu pripojí k delegácii prezidenta SR Petra Pellegriniho počas jeho pracovnej návštevy Svätej stolice pri príležitosti Národnej púte Slovákov do Ríma a Vatikánu.