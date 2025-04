Ministerstvo má čo robiť: Hrozby slintačky a krívačky torpédujú rôzni konšpirátori a roztlieskavajú rebelstvá!

Ohrozenie slintačkou a krívačkou nevnímajú všetci jednotne. (Zdroj: Facebook/Milan Uhrík • Republika, Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko, TASR/Jaroslav Novák, Martin Baumann)

BRATISLAVA - Slintačka a krívačka (inak známa pod skratkou SLAK) už niekoľko týždňov významne ohrozuje záujmy hospodárov a chovateľov hospodárskeho dobytka. Tým je samozrejme na vratkých nohách aj slovenská ekonomika, ktorú dopredu ťahá aj produkcia mlieka a mäsa. Veterinárna správa a ministerstvo pôdohospodárstva to majú už tak ťažké, no situáciu ešte komplikujú konšpirátori na sociálnych sieťach. Nechýbajú medzi nimi ani bývalí poslanci Národnej rady a iní infuenceri. Ich výzvami nabádajú majiteľov chovov, aby buď opatrenia nedodržiavali alebo ich obchádzali.

archívne video

Výzva ministra Takáča na dodržiavanie aktuálnych opatrení (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

O tom, že ekonomické a iné slovenské záujmy v rámci agrárneho hospodárstva sú významne ohrozené, svedčí aj prípad z Plaveckého Štvrtka, kde museli podľa nariadení Európskej únie pristúpiť k usmrcovaniu viac ako 3-tisíc hospodárskych zvierat. Práve tento postup je pri výskyte ochorenia SLAK medzinárodne nariadený a, žiaľ, v prípade výskytu ochorenia je nutné usmrtiť celý chov. Bez ohľadu na to, či sú v ňom ešte zdraví jedinci.

Prvé ohniská sa začali na Slovensku objavovať na juhozápadnej hranici s Maďarskom v obciach Baka, Medveďov, Ňárad, Lúč na Ostrove a najnovšie v Plaveckom Štvrtku. Vírus SLAK sa prenáša vzduchom, čomu nepomáha ani aktuálne veterné počasie. Prenos sa však tiež môže odohrať pri iných zvieratách ako túlavé mačky, psy či divá lesná zver. Samé pritom neochorejú, pretože toto ochorenie len prenesú na hospodárske zvieratá, ktoré potom trpia pľuzgiermi v papuli a na končatinách. Aj keď ochorenie nie je smrteľné, no aktuálne nie je ani liečiteľné. To je dôvod, prečo sa pristupuje k masovému utrácaniu zvierat.

Priestory chovov sú následne roky pod drobnohľadom odborníkov, sú dezinfikované a niekoľko rokov sa na nich nemôže chovať žiaden dobytok. To je bod, ktorý dostáva viacerých majiteľov chovov do zúfalstva. Práve o to viac začali niektorí dodržiavať niektoré opatrenia až nad rámec odporúčaní z veterinárnej správy a agrorezortu.

(Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

Prečo práve u nás a v Maďarsku?

Práve spomínaný postup v súlade s európskou legislatívou je vodou na mlyn rôznych dezinformátorov a konšpirátorov, ktorí sa nevedia zmieriť s myšlienkami usmrcovania celých stád, kde sa SLAK vyskytne. Sú dokonca aj takí, ktorí nepodloženým spôsobom konšpirujú o pôvode tejto choroby a "prečo sa objavila práve u nás a v Maďarsku". Narážajú tým na častý nesúhlasný postoj Slovenska a Maďarska pri niektorých medzinárodných a geopolitických otázkach. Skutočnosť sa má však tak, že tento súvis je vylúčený.

Aj z tohto dôvodu začal Denník E mapovať aktivity niektorých kontroverzných slovenských postáv verejného života na sociálnych sieťach. Viacerí z nich sa totiž rozhodli nepochopiteľne rebelovať a vyzývať chovateľov na neposlušnosť pri dodržiavaní opatrení.

Sociálne siete ožili, podobne ako za covidu

Podobne, ako tomu bolo počas pandémie Covid-19, aj v tomto prípade sa k závažnému a rýchlo sa šíriacemu ochoreniu začali vyjadrovať mnohí predstaviteľa politických spektier. Napriek tomu, že spravidla nie sú na danú problematiku špecializovaní, mávajú často úderné a odvážne vyhlásenia, ktoré sú zvyčajne namierené voči Európskej únii.

V podobnom duchu sa vyjadril aj líder Kotlebovcov - ĽSNS Marian Kotleba. Bývalý poslanec sa k slintačke a krívačke vyjadril v dvojminútovom videu na sociálnej sieti. "Musíme odmietnuť tieto nezmyselné opatrenia štátu," povedal do kamery Kotleba, pričom toto videu už videlo takmer milión užívateľov a na začiatku apríla má 16-tisíc interakcií. "Kľudne môžme túto účelovo vytvorenú pandémiu označiť za Covid-25. Cieľom bolo natlačiť do ľudí vakcíny. Tieto účinky sa prejavujú v zničenom zdraví tisícov ľudí. Slintačka a krívačka má podobné ciele. Prvým je obmedzenie dostupnosti hovädzeho mäsa a druhým je získať kontrolu nad chovmi využívanými na mliečnu výrobu," zdieľal svoje úvahy bývalý poslanec, ktorý už v minulosti konšpiroval o mRNA vakcínach a Covid chcel liečiť konzumáciou sirupu bromhexin s vodkou.

(Zdroj: Facebook/Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko)

V povedomom garde sa nesie aj vyjadrenie europoslanca Milana Uhríka a Miroslava Suju z hnutia Republika, ktorí vládu "vyzývajú, aby nepríčetne nelikvidovali zdravé stáda". "Každá kríza sa dá riešiť, ale treba si vypočuť všetky strany. Nie len slepo poslúchať odporúčania z Bruselu a zabíjať na tisícky kusov aj zdravé zvieratá," napísalo hnutie k videu dvojice, ktorá sa natočila v blízkosti podpoľanskej mliekarne.

(Zdroj: Facebook/Milan Uhrík • Republika)

Pri boji so slintačkou a krívačkou sa však vyjadril aj kontroverzný europoslanec za Smer-SSD Ľuboš Blaha, ktorý začal hovoriť v otázkach, pokiaľ ide o tému pôvodu vírusu. Ten začal náhle šírenie vírusu spájať s geopolitickými postojmi Slovenska a Maďarska na pôde v Bruseli pri otázkach vojenskej pomoci Ukrajine. "V Bruseli a v Kyjeve nás za to nenávidia. A bum - odrazu je tu slintačka a krívačka. Čo dodať," zamyslel sa verejne Blaha.

(Zdroj: Telegram/Ľuboš Blaha)

Fico na druhom názorovom brehu

Voči týmto tvrdeniam momentálne názorovo stojí sám premiér Robert Fico (Smer-SSD), ktorý vyzýva na dodržiavanie opatrení. "Chcem požiadať všetkých, aby nezneužívali túto tému. Nechajte to na expertov, nechajte to na veterinárov. To je odborná vec," adresoval verejnosti rázne slová premiér, ktorý zdôraznil, že nie je na mieste vytvárať si hlbší vzťah so zvieraťom, ktoré tak či tak pôjde jedného dňa na porážku. "Je mi veľmi ľúto, ale musíme postupovať podľa legislatívy EÚ a podľa pravidiel, ktoré sú v slovenskom zákonnom poriadku," zopakoval Fico.

Tlačová konferencia po mimoriadnom rokovaní vlády o slintačke a krívačke (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Fico potom sarkasticky vyzval všetkých odporcov voči aktuálnym opatreniam na "pohostenie" z produktov týchto nakazených zvierat. "Urobím vám hostinu zo zvieraťa, ktoré bolo nakazené slintačkou a krívačkou. Ponúknem vás? Dáte si mlieko alebo mäsko z takejto kravy?" spýtal sa ironicky premiér.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Toto musí skončiť. Nie je možné, aby sme vystupovali v médiách a dávali priestor milovníkom domácich zvierat. To sú hospodárske zvieratá, ktoré tak či tak v určitom okamihu skončia v potravinovom reťazci. To my máme teraz preto, že máme radi zvieratá, ohroziť celé Slovensko? Vám to je jedno? Choďte sa pozrieť na to, čo to je zabiť 3 500 kusov nejakého stáda. Tí ľudia tam plačú a niektorí potrebujú psychologickú pomoc, aby to zvládali. Prestaňte s tým. Je to neuveriteľné, nehovoriac o výkrikoch typu 'Poďme vymeniť ústredného hlavného veterinára'. Prečo? Lebo to robí odborne a má všetky hodnotenia a zvláda to?" zopakoval na záver Fico.