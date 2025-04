Štedrá renta pre generálneho prokurátora: Odborník prepočítal presnú sumu! Je oveľa vyšia, ako sme si mysleli

Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, archív)

BRATISLAVA – Poslanci minulý týždeň odklepli novinky týkajúce sa generálneho prokurátora. Ten bude mať po splnení stanovených podmienok nárok na výsluhový dôchodok v tisíckach eur. Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál z Demokratov sa podrobne pozrel na to, od akej sumy sa bude táto renta vyvíjať a ako môže v budúcnosti rásť.

archívne video

Tlačová konferencia strany Demokrati na tému Ľuďom berú a Žilinkovi dávajú, navrhujeme opak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Mihál vysvetli, že výška výsluhového dôchodku generálneho prokurátora je určená ako základný plat prokurátora generálnej prokuratúry. Základný plat prokurátora generálnej prokuratúry je pritom plat, ktorý zodpovedá platu sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. A základným platom sudcu najvyššieho súdu je plat rovnajúci sa 1,3 násobku platu poslanca Národnej rady SR mesačne.

Poslancovi Národnej rady SR patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, prípadne znížený o 5 až 15 percent. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2024 bola 1 524 eur.

V médiách sa objavujú značne zjednodušené informácie o výsluhovom dôchodku (rente) generálneho prokurátora, ktorý mu... Posted by Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála on Monday, March 31, 2025

„Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky patrí v roku 2025 plat vo výške 3 x 1 524 eur = 4 572 eur (táto suma je ďalej znížená kvôli deficitu rozpočtu o 5 %),“ prepočítal Mihál. Základný plat sudcu Najvyššieho súdu SR je tak v roku 2025 suma 1,3 x 4572 eur = 5 944 eur. To znamená, že aj základný plat prokurátora generálnej prokuratúry je v roku 2025 suma 5 944 eur. Výška výsluhového dôchodku generálneho prokurátora je tak v roku 2025 suma 5 944 eur.

Všetky tieto sumy sa však môžu meniť. Stačí na to, že sa zmení priemerná nominálna mzda v našom hospodárstve, od ktorej sa odvíjajú všetky zvyšné spomínané sumy. Mihál prepočítal, že pri predpokladanom raste priemernej mzdy o 5 percent tak bude výška výsluhového dôchodku generálneho prokurátora v roku 2026 suma 6 241 eur.

A to nie je ešte všetko. „Čo by si mali uvedomiť najmä naši dôchodcovia (a nezávidieť!) je to, že ich dôchodky sú každoročne valorizované (len) o tzv. dôchodcovskú infláciu. Výsluhový dôchodok (renta) generálneho prokurátora sa bude zvyšovať o percento rastu priemernej mzdy, teda v praxi omnoho rýchlejšie," poukázal Mihál. Pripomenul tiež, že výsluhový dôchodok, teda renta generálneho prokurátora je oslobodená od dane a odvodov.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nárok získa po štyroch rokoch

Novelu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry schválili poslanci minulý týždeň. Návrh sa týka aj výsluhového dôchodku generálneho prokurátora, nárok naň získa po štyroch rokoch funkčného obdobia, avšak len v prípade, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 20 rokov. Medzi dôvody, pre ktoré sa prokurátor môže vzdať funkcie prokurátora, pribudne aj vznik nároku na výsluhový dôchodok prokurátora.

Základnou podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku bude zánik služobného pomeru prokurátora vzdaním sa funkcie prokurátora v prípade, ak o výsluhový dôchodok požiada prokurátor po 20 rokoch výkonu funkcie prokurátora. Výška výsluhového dôchodku by mala byť 0,8 percenta za každý rok výkonu funkcie prokurátora.

Generálny prokurátor bude mať nárok na výsluhový dôchodok, ak by mu zanikol služobný pomer prokurátora vzdaním sa funkcie prokurátora po uplynutí najmenej štyroch rokov jeho funkčného obdobia. Jeho výsluhový dôchodok má byť v takom prípade vo výške základného platu prokurátora generálnej prokuratúry.

Upraví sa aj odchodné prokurátorov. Právo na predčasné odchodné získa prokurátor aj v prípade, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 20 rokov. "Podmienkou na vznik nároku prokurátora na predčasné odchodné bude zánik funkcie prokurátora vzdaním sa funkcie v čase, keď ešte nemá nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, a pritom je natoľko psychicky vyčerpaný výkonom funkcie prokurátora, že už nevládze riadne túto funkciu vykonávať," uviedol predkladateľ návrhu Daniel Karas (Smer-SD).

Prokurátorovi v tomto prípade vznikne nárok na predčasné odchodné vo výške štyroch základných platov. Maximálne by však mohol dosiahnuť predčasné odchodné vo výške desiatich základných platov, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 28 rokov.

Novela má byť účinná od 1. júna.

Generálna prokuratúra (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Opozícia novelu kritizuje

Novú legislatívu kritizuje opozičné PS. „Koalícia si odhlasovala návrh zákona, ktorým dáva generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi doživotnú rentu okolo 5 000 eur mesačne. Nárok na túto absurdne štedrú rentu má už po štyroch rokoch vo funkcii,“ uviedol poslanec Branislav Vančo (PS) v stanovisku hnutia. Myslí si, že koalícia si takto „kupuje“ generálneho prokurátora. „Ak by sa Žilinka napríklad zajtra vzdal funkcie generálneho prokurátora, dostane mesačne sumu, o ktorej sa môže väčšine Slovenska len snívať. Ak by sa dožil priemerného veku, my všetci sa mu zložíme na odmenu až jeden milión eur,“ dodal Vančo.

Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) považuje za neprijateľné, aby sa občania skladali Žilinkovi na doživotnú rentu. Pripomína, že zmena bola schválená v čase, keď vláda „ľuďom zvýšila dane, rodinám zobrala tisíce eur na daňovom bonuse, dôchodcom zobrala rodičovský dôchodok a na podnikateľov uvalila nové dane“. Vyzvala tiež Žilinku, aby ľuďom oznámil, či má v úmysle dokončiť celé svoje funkčné obdobie, na ktoré bol zvolený, alebo chce predčasne odísť.