Voľba šéfa parlamentu by mohla byť podľa Jána Richtera v utorok alebo stredu

Ján Richter (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Schôdza parlamentu, ktorá sa má začať v utorok, má potvrdiť podporu 79 poslancov vládnej koalícii. Mieni to predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter. Informoval aj o postupe poslancov Smeru na aktuálnej schôdzi. Deklaroval ich podporu Richardovi Rašimu (Hlas-SD) pri voľbe predsedu parlamentu. Tá by mohla podľa neho byť buď v utorok, alebo stredu (26. 3.).

"Predseda parlamentu je do programu zaradený ako bod číslo tri. Samozrejme, bude tam rozprava. My by sme boli radi, keby v utorok o 17.00 h mohli prebehnúť aj voľby, ale to závisí od toho, či bude dovtedy ukončená rozprava. Ak nebude v utorok ukončená rozprava, tak voľby, konkrétny akt volieb, prebehnú v stredu o 17.00 h," poznamenal na utorkovej tlačovej konferencii.

Richter zároveň informoval o jednotnom postupe koaličných poslancov pri personálnych voľbách. Poslanci Smeru podľa jeho slov podporia Ivana Ševčíka (nezaradený) do čela výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Pripravení sú takisto podporiť vládne návrhy zákonov. Pri úpravách týkajúcich sa vodárenských spoločností a záchrannej zdravotnej starostlivosti hovoril Richter o pozmeňujúcich návrhoch. "Je všeobecný prísľub od koaličných partnerov z pondelkovej koaličnej rady, že budú akceptované," podotkol.

Poslanecký klub Smer-SD nepodporí žiadny z opozičných návrhov

Pri viacerých koaličných návrhoch podmieňujú poslanci Smeru podporu prijatím pozmeňujúcich návrhov, najmä z dielne rezortu financií. "Aby tie zákony boli v súlade s konsolidáciou," podotkol Richter. Zároveň avizoval, že o viacerých koaličných návrhoch sa na tejto schôdzi podľa dohody rokovať nebude. Smer-SD sťahuje pre neaktuálnosť napríklad uznesenie o obsahu opozičných mítingov zo 17. novembra. Zo schôdze by mali vypadnúť aj niektoré návrhy z dielne poslancov SNS.

Poslanecký klub Smer-SD nepodporí žiadny z opozičných návrhov na odvolanie niektorých ministrov. Richter zároveň avizoval spoločnú rozpravu k vládnemu návrhu novely Ústavy SR a návrhu na zmenu ústavy z dielne opozičného KDH. "Predpokladáme, že jeden z nich prejde do druhého čítania a v tom druhom budeme hľadať nejaký prienik," dodal.

Informoval aj o Miroslavovi Radačovskom, ktorý sa má ujať mandátu v parlamente. Ozrejmil, že do poslaneckého klubu SNS nevstúpi, no deklaroval podporu vládnej koalícii a ochotu hlasovať za návrhy v zmysle programového vyhlásenia vlády. O postupoch s ním bude komunikovať Smer-SD.

Richter sa vyjadril aj k zámeru predsedu poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martina Dubéciho zorganizovať na budúci týždeň stretnutie naprieč politickým spektrom k návrhu zmrazenia valorizácie odmeny poslancov. Potvrdil, že ho o tom informoval. "My však nie sme ochotní sa zúčastňovať na nejakej divadelnej hre, ktorú nám opozícia v tomto prípade ponúkne," dodal. Deklaroval však, že návrh si v rámci poslaneckého klubu prejdú.