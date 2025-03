Ďalší útok MEDVEĎA: Muž sa bránil sekerou, všetko zachytilo VIDEO! Zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy

(Zdroj: Reprofoto - Facebook/Filip Kuffa • SNS - ŽIVOT NS)

MALÁ FATRA – Obyvateľov ale aj turistov v Žilinskom kraji strašia medvede. V piatok zviera napadlo otca so synom pri Šútovskom vodopáde. Nešlo však o jediný útok. V rovnaký deň zviera zaútočilo aj na muža so psom na jednom z hrebeňov Malej Fatry. Ten sa bránil sekerou, zvieraťu mal zaťať do hlavy. Všetko zachytilo video. Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy.

Ako informuje portál zilinak.sk, muž išiel z Belských skál smerom na Hole, keď približne 20 až 30 metrov od seba spozoroval medvedicu s tromi malými a jedným odrasteným mláďaťom. Medvede vrak stretáva často a tak zachoval pokoj a zapískal, aby zviera upozornil na svoju prítomnosť a neprekvapil ho.

„Dala uši dolu a vyštartovala hneď po mne. Mal som pri sebe sprej na medvede, ale ten vôbec nepomohol. Vystriekal som ho celý a stále na mňa útočila. Tak som vytiahol sekeru a dva razy som jej zaťal do hlavy. Schoval som sa za strom, a vždy keď útočila, tak som jej zaťal do hlavy. Keby som nemal tú sekerku, tak ma tam zabije,“ opísal hrozné okamihy Peter. Sekeru vraj nosí so sebou preto, aby si očistil chodníky od prípadného krovia či spadnutých konárov. Medvedica ušla a jej mladé ju nasledovali. Môže byť zranená a agresívna, turisti v danej oblasti by sa preto mali mať na pozore.

Incident je zachytený na videu, ktorý zrejme pochádza z fotopasce. Na sociálnej sieti ho zverejnil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.