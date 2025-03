Nový šéf Tiposu u Huliaka: Prepojenie na Hegera, bohatá IT kariéra a bol aj pri kolapse daňového systému!

Michal Hutník je novým šéfom Tiposu a jeho kariérna minulosť o ňom vypovedá veľa. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, LinkedIn/Michal Hutnik)

BRATISLAVA - Krátko po vymenovaní nového ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka začalo dochádzať aj k zásadným zmenám vo vedení štátnej lotériovej spoločnosti Tipos, ktorá od roku 2024 pod rezort spadá. Predsedom predstavenstva sa stal Michal Hutník, ktorý síce na prvé počutie neznie ako povedomá osoba verejného života, no jeho kariéra svedčí o tom, že toho má za sebou skutočne veľa a ani ju neskrýva. Hutník mal prepojenie na expremiéra Eduarda Hegera, no stál aj pri skolabovanom daňovom systéme v roku 2012.

O novom predsedovi predstavenstva a riaditeľovi štátnej lotériovej spoločnosti Tipos Michalovi Hutníkovi informoval portál Aktuality.sk. Huliak uskutočnil výmenu na pozíciách vo vedení Tiposu sedem dní po jeho vymenovaní. Novopečený minister do pozície riaditeľa štátnej lotériovej spoločnosti posadil Michala Hutníka. Ide o 61-ročného skúseného manažéra, ktorý však stál aj pri menej lichotivých udalostiach slovenskej ekonomiky.

Nič neskrýva

Nový šéf Tiposu navyše nič neskrýva a jeho kariérny profil na sociálnej sieti LinkedIn doslova prekvitá rôznymi pozíciami. Od roku 2001 zmapoval všetko, čo počas svojho života vykonával.

Hutník začínal na Ministerstve spravodlivosti SR v 90. rokoch. Šesť rokov tam manažoval sekciu informatiky. Neskôr sa presunul do IT spoločnosti Oracle. V nej strávil sedem rokov. Dôležité je povedať, že počas pôsobenia vo firme Oracle šéfoval aj predaju pre štátny sektor. Za zmienku určite stojí aj to, že Hutník pôsobil aj v Organizácii spojených národov, kde pracoval na angažmán v IT firme Softip.

Neslávne známy daňový kolaps

O tom, že Hutník nič neskrýva, svedčí aj jeho uvedená pracovná akvizícia vo funkcii "Tax and customs administration reform. Management of the project UNITAS". Mnohí "pamätníci" si ešte vybavujú, čo to vlastne UNITAS bol. Išlo o Koncepciu reformy daňovej a colnej správy. Išlo o jednu z najvýraznejších káuz vlády Ivety Radičovej, konkrétne u ministra financií Ivana Mikloša. UNITAS spôsobil doslova pohromu, keď podľa samotného hodnotenia Európskej komisie došlo k únikom na daniach vo výške astronomických 2,8 miliárd eur.

Čo s tým má spoločné Hutník? Práve on bol v tom čase štátnym manažérom prechodu na tento nový daňový systém. Ten potom zlyhal a viedol ku kríze vo výbere daní. Kauzu potom významným spôsobom kritizoval aj Miklošov nástupca Peter Kažimír zo Smeru-SD. "Sme v situácii, že sa nevieme dopátrať základných dokladov pre účtovníctvo štátu. Ak tu niekto hovorí o celkom výhodnej elektronickej komunikácii, ktorú nám závidia v Česku, ja žasnem. Ja si neviem predstaviť, že by nám závideli v Somálsku," vychutnal si v roku 2012 Kažimír kritiku Mikloša.

Výpadok spôsobil dodávateľ, tvrdí Hutník

"Obdobie roku 2012 vnímam ako turbulentné, pretože projekt Osobný účet daňovníka (OÚD), ktorý vtedajšie vedenie Finančného riaditeľstva SR (FR SR) spúšťalo a na ktorom v tom čase pracovalo takmer tisíc zamestnancov FR SR, prekročil možnosti tej doby. Faktom ale ostáva, že výpadok systému bol spôsobený dodávateľsky," bránil sa pre Aktuality Hutník.

Veľký návrat za Hegera

Niekto by si pomyslel, že po tejto skúsenosti už Hutníka do štátnych záujmov angažovať nebudú, no všetko sa zmenilo za vlády Igora Matoviča, kedy ako minister financií pôsobil Eduard Heger. Práve za Hegerovho pôsobenia sa Hutník opäť vrátil. Jeho služby pre štát sa však mapujú ešte pred nástupom tejto vlády, a to v rokoch 2019 až 2019, kedy pôsobil ako šéf zmeny pre Košický samosprávny kraj.

V roku 2020 sa už za Hegerovej éry zamestnal v jeho rezorte ako konzultant.

Neskôr z ministerstva odišiel opäť na Finančnú správu SR. Neskôr zotrval v Slovenskom pozemkovom fonde, kde bol toho času šéfom vtedajší nominant OĽaNO a bývalý poslanec Ján Marosz. V tomto prípade sa spomína aj z tej doby populárny advokát Michal Miškovič. Podľa Aktualít Slovenský pozemkový fond vyplatil Miškovičovi 600-tisíc eur za právne služby.

Ako sa dostal k Huliakovi?

Teraz vyvstala otázky, či práve Miškovič doporučil Huliakovi Hutníka. Ten sa však rozhodol neodpovedať. "Dobrý deň, k Vašim otázkam sa nebudem vyjadrovať," zareagoval pre Aktuality advokát. Zhovorčivejší však už bol samotný Hutník.

"Pána Miškoviča som spoznal v časoch, kedy pôsobil ako poradca ministra financií, náš kontakt bol veľmi sporadický a čisto pracovný," tvrdí.