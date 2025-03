Silné mrazy a poletujúci sneh vystrieda takmer LETO: Teploty budú šplhať až k 20 stupňom Celzia, potom príde zvrat!

(Zdroj: Getty Images)

Počasie aktuálne ovplyvňuje tlaková výš nad Severným morom. Pre naše územie to znamená, že v noci ešte prevládajú silné mrazy a nízke denné teploty. A hoci sme sa na začiatku týždňa zobudili do pomerne chladného rána a meteorológovia avizujú teploty v rozmedzí od 0 do +8 stupňov Celzia, už v druhej polovici týždňa dôjde k poriadnej zmene, informuje Počasie&Radar.

Studený front so snehovými prehánkami, na severe aj s trvalejším snežením, už postupuje cez našu oblasť ďalej na juh. Za... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Monday, March 17, 2025

Od stredy možno očakávať postupné zvýšenie teplôt až k takmer letným hodnotám. Meteorológovia nevylúčili ani teploty medzi +15 až +20 stupňov Celzia. Nočné a ranné teploty však ešte môžu pokojne poklesnúť až k -7 stupňom Celzia, a tak vrstvy oblečenia počas dňa zrejme budeme zhadzovať postupne.

Pred víkendom ale dôjde k ďalšej zmene a zopakuje sa scenár z minulého týždňa. Tlaková níž nad juhozápadnou Európou prinesie viac oblakov, ale denné teploty ostanú na úrovni 10 až 18 stupňov Celzia. Vplyvom tlakovej níže ale vymiznú nočné mrazy. A ako to už na jar býva zvykom, meteorológovia upozorňujú, že takéto príjemné počasie s mimoriadne vysokými teplotami sa dlho neudrží. Už budúci týždeň modely predpovedajú nestabilitu v počasí a vplyvom prechodov viacerých tlakových níží môže dôjsť k náhlym zmenám v podobe striedania chladného a teplejšieho počasia. Oblačné počasie prinesie aj pár dažďových mrakov, no po suchej zime aj toto doplnenie vlahy pre poľnohospodárov padne vhod.