Dvojnásobné zlacňovanie na čerpacích staniciach: Najviac sa potešili majitelia TÝCHTO áut! Ďalší vývoj je neistý

Ďalšie zlacňovanie. Po niekoľkých týždňoch rastu cien palív sa karta obrátila a už štvrtý týždeň po sebe ceny na čerpacích staniciach klesli. Uplynulý týždeň dokonca dvakrát po sebe. Prvýkrát v noci z utorka na stredu, a to na 1,519 eura za liter benzínu a 1,509 eura za liter nafty. Tá následne klesla aj koncom pracovného týždňa, cena benzínu zostala nezmenená. Aktuálne sa liter benzínu na čerpačke Slovnaft predáva za 1,519 eura a liter nafty 1,494 eura.

Oproti predchádzajúcemu týždňu je tak liter benzínu lacnejší o 1 cent a nafta o 3,5 centu. Rovnaké ceny sú aj na čerpačke Shell. Na benzínke OMV to je 1,499 eura za liter nafty a 1,519 eura za liter benzínu. Naďalej najlacnejšie tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1,474 eura za liter nafty a 1,499 eura za liter benzínu.

Benzíny a motorová nafta v úvode marca zlacneli, tvrdí Štatistický úrad

Podľa Štatistického úradu sme do nového mesiaca vykročili poklesom cien palív. Benzín 98 a motorová nafta sa predávali najlacnejšie za posledných osem týždňov. Spomedzi sledovaných palív medzitýždňovo najvýraznejšie klesla cena benzínu 95, ktorá dosiahla najnižšiu hodnotu v aktuálnom roku.

"Benzín natural 95 sa v úvode marca predával za znížených 1,543 eura za liter, medzitýždňovo zlacnel o 3 centy. Nižšiu cenu zaznamenala aj motorová nafta, liter stál 1,522 eura, o 2,9 centa menej ako pred týždňom. Benzín natural 98 zlacnel iba nepatrne na 1,778 eura za liter," informovali na stránke.

Ako dodali, ceny plynov sa upravovali len minimálne. Plyn LNG stál 1,738 eura, medzitýždňovo zlacnel o 1,2 centu za kilogram. Za LPG spotrebitelia zaplatili 0,777 eura za liter a cena plynu CNG medzitýždňovo stúpla na 1,663 eura za kilogram. Posledným dvom plynom sa ceny upravili iba o desatiny centu.

"Spotrebiteľské ceny pohonných látok boli opäť nižšie ako pred rokom2). Benzín natural 95 bol lacnejší o 5 %, motorová nafta o 4,2 % a benzín natural 98 o 2,2 %. Cena plynu LNG bola oproti minuloročným hodnotám vyššia o 18,3 %, LPG o 10,2 % a CNG o 3,9 %. Naopak, ekologický plyn bioLNG medziročne zlacnel, jeho cena klesla o 4,2 %." uzavreli.

Analytik: Čaká nás ešte mierna úprava cien

Veľkoobchodné ceny palív sa, podobne ako ropa, po minulotýždňovom výpredaji mierne stabilizovali. Obchodníci v súčasnosti vyčkávajú na nové kľúčové správy, ktoré by mohli určiť ďalší vývoj. Napriek stabilizácii cien na nižších úrovniach sa ešte môže prejaviť mierny pokles cien pohonných látok na čerpacích staniciach, a to v dôsledku oneskoreného premietania burzových cien do maloobchodných cien. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.

Upozornil, že obchodníci naďalej vyjadrujú obavy o stav globálnej ekonomiky v súvislosti s obchodnými vojnami a so zavádzaním nových ciel. Spojené štáty aktuálne zaviedli clá vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka, na čo napríklad EÚ či Kanada reagovali recipročnými clami na americké produkty v celkovej hodnote približne 20 až 30 miliárd USD. Z pohľadu dopytu sa podľa Nemkyho objavili negatívne signály zo strany amerických leteckých spoločností, ktoré zaznamenali pokles marcového dopytu po leteckom palive. V dôsledku toho takmer všetky veľké aerolinky znížili svoje prognózy rastu a varovali investorov, že ich predchádzajúce očakávania sa nemusia naplniť.

"Na druhej strane sa v USA zaznamenalo výraznejšie čerpanie zásob palív, čo krátkodobo podporilo rast cien ropy. Napriek tomu však pretrvávajú obavy o celkový dopyt a negatívne dôsledky ciel na svetovú ekonomiku. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zároveň odhaduje, že na trhu bude tento rok prebytok ropy na úrovni 600.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, pričom revidovala očakávaný dopyt po palivách smerom nadol," dodal Nemky.

Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,54 eura za liter a nafty 1,52 eura za liter, medzitýždňovo tak palivá zlacneli o tri centy. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,41 eura, liter benzínu 1,43 eura. Ide tak o rozdiel 11 centov na litri v prípade nafty aj benzínu. LPG tam stojí 0,73 eura za kilogram, o 5 centy na kilograme menej. Medzitýždňovo klesli ceny benzínu aj nafty o cent na litri.

V Maďarsku stojí liter benzínu 1,51 eura a liter nafty 1,52 eura. Medzitýždňovo je benzín o 3 centy lacnejší, nafta o 2 centy. Benzín je v tomto prípade lacnejší o 3 centy, ale nafta je drahšia o 4 centy na litri. Drahšie je aj LPG, kilogram v Maďarsku stojí necelé euro. V Poľsku stojí liter nafty 1,48 eura a liter benzínu 1,45 eura. LPG tu kúpime za 0,76 eura za kilogram. Medzitýždňovo je benzín lacnejší o 2 centy, nafta o 3 centy, LPG o cent. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,53 eura, teda porovnateľne, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,56 eura. Oproti predchádzajúcemu týždňu klesol benzín aj nafta o 3 centy na litri.