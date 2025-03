Polícia v TOMTO meste zápasí s nedostatkom policajtov i vysokým vekom príslušníkov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Podľa náčelníka MsP v Nitre Erika Duchoňa má väčšina mestských policajtov nad 50 rokov. "Priemerný vek príslušníka MsP v roku 2024 sa síce po odchode starších príslušníkov do predčasného alebo riadneho dôchodku znížil na 43,7 roka, vôbec to však neindikuje omladenie stavu. Najväčší počet príslušníkov mestskej polície, takmer 54 percent, je stále vo vekovej kategórii od 51 do 55 rokov. Je nemysliteľné, aby päťdesiatnici robili pochôdzkarov a naháňali 16-ročných výtržníkov," skonštatoval Duchoň.

Podľa zverejnenej správy má MsP v Nitre aktuálne 81 pracovníkov, z ktorých je deväť občianskych zamestnancov. Ďalších päť pracovníkov, ktorí obsluhujú kamerový systém, má zdravotné postihnutie. "Počet príslušníkov MsP je tak 67. Všeobecným odborným úzom sa považuje za optimálne zriadiť jedného príslušníka na tisíc obyvateľov. Podľa tohto má MsP Nitra podstav desať ľudí. Záujem o prácu v MsP je malý, predovšetkým u mladších ročníkov, ktoré potrebujeme. Na posledné výberové konanie sa prihlásilo sedem uchádzačov, prišli šiesti a vybrali sme dvoch, z ktorých je jeden preventista. Reálne tak prijímame jedného príslušníka," vysvetlil Duchoň.

Mestským policajtom neustále pribúdajú činnosti

Zároveň pripomenul, že mestským policajtom neustále pribúdajú činnosti, ktoré musia vykonávať. "Keď v roku 1991 MsP vznikala, nemuseli sme obsluhovať bezpečnostné kamery, nebol pult centrálnej ochrany, nezabezpečovali sme činnosť dopravného ihriska, nebola objektívna zodpovednosť ani objasňovanie priestupkov. Očakávame, že ďalšie povinnosti nám budú pribúdať a my stále pracujeme s tým istým počtom ľudí," zdôraznil Duchoň.

Podľa mestského poslanca Miloša Dovičoviča je situácia v MsP vážna. "Získať do práce nového príslušníka je často takmer nadľudské úsilie a uchádzači, ktorí sa prihlásia, často nedokážu naplniť požiadavky. Tieto limity budú najbližšie roky veľmi vážne obmedzovať prácu MsP," uviedol. "Možno bude treba vstúpiť do zásad odmeňovania," doplnil poslanec Pavol Obertáš.

Náčelník MsP v Nitre mestským poslancom vysvetlil, že vstupovať do poriadku odmeňovania nie je nutné, stačí, ak mu na zvýšenie hodnotenia príslušníkov MsP schvália peniaze. "Zvyšovanie platov je možné, len nie je finančne kryté. Aj nedávno som žiadal o navýšenie platov o desať percent a prijatie troch nových policajtov, ale bolo to škrtnuté na mestskom zastupiteľstve," dodal Duchoň.