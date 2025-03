Na sídlisku vo Zvolene panuje strach: Viera si išla kúpiť zemiaky, strela ju zasiahla do hlavy!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

ZVOLEN – Obyvatelia sídliska Západ vo Zvolene sú v šoku po sobotňajšej streľbe, pri ktorej padli štyri výstrely. Jedna zo striel zasiahla 65-ročnú Vieru, ktorá si v tej chvíli kupovala zemiaky z dodávky. Po ošetrení ju ešte v sobotu večer prepustili z nemocnice, no na mieste incidentu zostali v nedeľu viditeľné stopy krvi. Polícia na prípade intenzívne pracuje, no páchateľ je stále na slobode.

Podľa informácií televízie Markíza obyvatelia z okolia prežívajú obavy. „Kým prišla dodávka so zeleninou, padli prvé dva výstrely a potom keď prišla a bola tam už aj pani, znova padli dva, jedna do dodávky a druha do paní“ opísala Veronika, ktorá býva v paneláku oproti. Sama bola v čase incidentu na ulici s deťmi a hovorí, že streľbu nepočula, no videla, ako záchranári ošetrovali postrelenú ženu.

Vyšetrovanie pokračuje, pričom polícia zatiaľ nezistila, kto je za streľbu zodpovedný. Podľa hovorkyne banskobystrickej krajskej polície Márie Faltániovej bol použitý neznámy druh zbrane, pravdepodobne vzduchová puška. „Vyšetrovateľ vo Zvolene začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva,“ uviedla.

Obavy obyvateľov vníma aj primátor mesta Vladimír Maňka. „Niečo je strašne agresívne vo vzduchu a niektorí ľudia sa asi zbláznili. Je potrebné trocha upokojiť spoločnosť, pretože nálada je veľmi vyhrotená. Hocikomu prasknú nervy a robí nezmyselný krok,“ povedal pre Nový Čas. Na otázku, či mesto plánuje posilniť hliadky mestskej polície, však reagoval skepticky: „V noci je problém postaviť hliadky, ľudia sa totiž nehrnú pracovať na políciu.“

Polícia pokračuje v pátraní po páchateľovi a zároveň vyzýva obyvateľov, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní, oznámili na číslo 158. Obyvatelia sídliska však žijú v neistote a dúfajú, že strelec bude čoskoro dolapený.