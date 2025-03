Nový týždeň, nové ceny palív: Najlacnejší benzín aj nafta od začiatku roka! Obrovské rozdiely v porovnaní so susedmi

Ilustračná fotografia (Zdroj: Getty Images/Prostock-Studio)

Ďalšie zlacňovanie. Po niekoľkých týždňoch rastu cien palív sa karta obrátila a už tretí týždeň po sebe ceny na čerpacích staniciach klesli. Aktuálne sa liter benzínu na čerpačke Slovnaft predáva za 1,544 eura a liter nafty 1,529 eura. Oproti predchádzajúcemu týždňu je tak liter benzínu lacnejší o 4 centy a nafta o 3,5 centu. Rovnaké ceny sú aj na čerpačke Shell. Na benzínke OMV to je 1,549 eura za liter nafty a 1,579 eura za liter benzínu. Naďalej najlacnejšie tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1,469 eura za liter nafty a 1,484 eura za liter benzínu.

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

Benzíny boli v závere februára lacnejšie, nafta zdražela

Podľa Štatistického radu zaznamenali ceny pohonných látok pre spotrebiteľov počas 9. týždňa rozdielne cenové výkyvy. Benzíny natural 95 a natural 98 sa predávali najlacnejšie za posledných sedem týždňov. Naopak, cena motorovej nafty bola najvyššia za posledných 5 týždňov.

"Počas 9. týždňa roku 2025 cena benzínu 95 medzitýždňovo klesla o 1,4 centa na 1,573 eura za liter. Priemerná predajná cena benzínu 98 bola 1,781 eura, o 0,6 centu menej ako v predchádzajúcom týždni. Motorová nafta sa predávala za 1,551 eura, čo predstavovalo nárast o 0,4 centa." informoval úradu na svojej stránke.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Ako dodali, ceny plynov sa menili len minimálne. Skvapalnený ropný plyn (LPG) bol na hodnote 0,775 eura za liter, medzitýždňovo zdražel o 1 cent. Za stlačený zemný plyn (CNG) spotrebitelia zaplatili 1,662 eura za kilogram, jeho cena sa zvýšila iba minimálne, o desatinu centu. Kilogram skvapalneného zemného plynu (LNG) sa predával za 1,750 eura, o 0,7 centu menej ako pred týždňom.

"Aktuálne ceny pohonných látok boli v medziročnom porovnaní nižšie, a to benzín natural 95 o 3,9 %, benzín natural 98 o 2,9 % a motorová nafta o 2,5 %. Cena plynu LNG bola oproti vlaňajším hodnotám vyššia o 15,1 %, LPG o 9,8 % a CNG o 3,7 %. Zlacnel iba ekologický plyn bioLNG, medziročne o 11,4 %," uzavreli.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,57 eura za liter a nafty 1,55 eura za liter. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,42 eura, liter benzínu 1,44 eura. Ide tak o rozdiel 13 centov na litri v prípade nafty aj benzínu. LPG tam stojí 0,73 eura za kilogram, o 5 centy na kilograme menej. Medzitýždňovo klesli ceny benzínu aj nafty o 2 centy na litri.

(Zdroj: Reprofoto - tolls.eu)

(Zdroj: Reprofoto - tolls.eu)

Slovensko Česko Poľsko Maďarsko Rakúsko Benzín 1,57 1,44 1,47 1,54 1,56 Nafta 1,55 1,42 1,51 1,58 1,59 LPG 0,78 0,73 0,77 0,95 x

V Maďarsku stojí liter benzínu 1,54 eura a liter nafty 1,58 eura. Medzitýždňovo je benzín o 2 centy lacnejší, nafta o cent. Benzín je v tomto prípade lacnejší o 4 centy, ale nafta je drahšia o 4 centy na litri. Drahšie je aj LPG, kilogram v Maďarsku stojí necelé euro. V Poľsku stojí liter nafty 1,51 eura a liter benzínu 1,47 eura. LPG tu kúpime za 0,77 eura za kilogram. Medzitýždňovo je benzín lacnejší o 2 centy, nafta o cent, rovnako aj LPG. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,58 eura za liter, teda porovnateľne, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,60 eura. Oproti predchádzajúcemu týždňu klesol benzín o 3 centy a nafta o 2 centy na litri.