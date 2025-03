Obnova zubných benefitov: Pomôcť môže výrazne v stomatológii i v prevencii

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Obnova zubných benefitov by mohla výrazne pomôcť nielen v stomatológii, ale aj v celkovej prevencii. Myslí si to prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igor Moravčík. Zdravotné poisťovne by mali podľa neho zvážiť rôzne formy podpory, napríklad príspevky na dentálnu hygienu alebo na kvalitnejšie materiály pri zubnom ošetrení pre pacientov, ktorí sa pravidelne starajú o svoje ústne zdravie. Ako uviedol, takéto opatrenia by ľudí motivovali riešiť svoje zubné problémy včas a zároveň by znížili náklady na komplikované zákroky v budúcnosti.