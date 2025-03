Prezident Pellegrini vníma postoj premiéra k európskemu samitu ako hájenie záujmov Slovenska

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini chápe, že premiér Robert Fico (Smer-SD) chce, aby sa v záveroch štvrtkového (6. 3.) európskeho samitu hovorilo o tom, že Ukrajina umožní tranzit plynu cez svoje územie do Európy. Háji tak podľa neho národnoštátne záujmy SR. Zároveň zdôraznil, že Slovensko nikdy nebolo krajinou, ktorá by zablokovala akékoľvek rozhodnutie. Vyhlásil to po stredajšom prezidentskom samite Slavkovského formátu (S3) na zámku Slavkov u Brna.