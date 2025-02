TRAGÉDIA na východe Slovenska! Vodička (†19) náraz do stromu neprežila: Mrazivé FOTO z miesta nehody

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

JAKLOVCE - Na východe Slovenska došlo v nedeľu k smrteľnej nehode. 19-ročná žena zomrela po tom, čo jej auto narazilo do stromu medzi Jaklovcami a Veľkým Folkmárom v okrese Gelnica. Polícia vyšetruje okolnosti tragédie, bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

V nedeľu krátko pred 16.45 h smerovali všetky záchranné zložky na cestu III/547 medzi obcami Jaklovce a Veľký Folkmár. "19-ročná vodička vozidla Suzuki pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky. V mierne pravotočivej zákrute prešla do protismeru, zišla z cesty, vozidlo sa prevrátilo na bok a následne strechou narazilo do stromu, kde ostalo visieť," informuje košická krajská polícia s tým, že vodička zostala zakliesnená vo vozidle, z ktorého ju vyslobodili hasiči. Mladá žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.

"Na základe volania na tiesňovú linku 155 sme v nedeľu cca o 16.45 h vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby k dopravnej nehode osobného auta pri obci Jaklovce. Lekár po príchode konštatoval smrť 19-ročnej ženy," informovala Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

Ako ďalej dodáva polícia, na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. "Po zdokumentovaní nehody bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Okolnosti tragédie sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," informuje na záver polícia a vodičov vyzýva, aby jazdili zodpovedne, pretože každá chyba na ceste môže mať fatálne následky.