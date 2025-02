Tvrdé rozhodnutie krajov: TÝCHTO stredných škôl sa dotkne optimalizácia! Ktoré sa rušia, a ktoré spájajú?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Efektívnejšie vzdelávanie a lepšie financovanie či modernizácia odborného školstva. Aj to je cieľom optimalizácie stredných škôl, na ktorej už rok pracujú samosprávne kraje. Tie už vo väčšine prípadov rozhodli, ktoré školy sa zrušia či zlúčia. Dotkne sa optimalizácia aj vašej školy?

V rámci modernizácie stredného odborného školstva mali samosprávy rok na to, aby sa rozhodli, čo urobia so strednými školami vo svojej pôsobnosti. Väčšina krajov sa rozhodla - niektoré zrušia, iné spoja. Aktuálne je na Slovensku viac ako 800 škôl, koľko ich ostane po optimalizácii je nateraz nejasné. Prípadné spájanie a zlučovanie škôl však môže priniesť financie na ich modernizáciu, ktoré by inak nezískali. Mnohé sú totiž naviazané na počet žiakov.

„Stredné odborné školstvo potrebuje modernizáciu, aby sme mohli mladým ľuďom poskytnúť kvalitné vzdelanie. To, čo možno niekto vníma ako redukciu, my vnímame ako zosilnenie siete stredných škôl,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Ako dodal, redukcia škôl je nevyhnutná, pretože menšie školy, ktoré majú menej ako 150 žiakov, fungujú na úkor väčších, pričom im chýba spolupráca s vysokými školami či zamestnávateľmi a ich absolventi tak majú potom ťažší začiatok po tom, ako zo strednej školy odídu.

Jedny z takých škôl, ktorá už prešla spájaním, sú aj dopravná a technická škola v Holíči. Aj keď si učitelia na nové podmienky chvíľu zvykali, teraz nachádzajú viaceré benefity. „Má to výhody v tom, že máme dve telocvične. A tiež v tom, že si pomáhame – keď na druhej škole potrebujú niečo opraviť, naši žiaci im vedia pomôcť,“ povedal majster odbornej výchovy Ondrej Hojsík. Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Okrem toho sa môžu navzájom suplovať učitelia z jednej či druhej školy. V opačnom prípade by museli mať ďalšiu pracovnú silu.

Ktoré školy spoja či zrušia?

Optimalizácia sa nevyhne ani bratislavského kraja, kde sa 54 škôl zredukuje na 47. Už boli zrušené tri školy, ďalšie 3 sa spoja. Ide o tieto školy:

SOŠ beauty služieb na Račianskej + SOŠ kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej → centrum pre beauty a wellness služby.

Škola umeleckého priemyslu na Sklenárovej + Škola umeleckého priemyslu na Tokajíckej → umelecké vzdelávacie centrum.

SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste + SOŠ technická na Vranovskej → odborné vzdelávanie v technických a remeselných odboroch.

V Trnavskom kraji sa znížil počet škôl z 56 na 44, a to od roku 2019, no nie je presne uvedené, ktorých škôl sa ako optimalizácia dotkla. V Trenčianskom kraji zredukovali počet škôl takmer o polovicu, a to zo 65 na 38. Trenčianska župa chce zosúladiť odbory s potrebami trhu práce. V Nitrianskom kraji sa na optimalizáciu len pripravujú, o tom, ktoré školy sa budú spájať alebo rušiť, bude prerokovávať zastupiteľstvo 24. marca tohto roka.

V Banskobystrickom kraji sa počet škôl zníži z 57 na 41, pričom 29 škôl sa spojí do 13 kampusov. Avšak, Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa pôjde postupne do útlmu a nebudú sa prijímať noví žiaci s výnimkou odboru kuchár.

V Žilinskom kraji sa počet škôl zníži z 56 na 45. Ich fungovanie sa upraví nasledovne:

V Čadci sa spojí SOŠ obchodu a služieb a Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu. Počet škôl sa tak zníži o jednu. V Kysuckom Novom Meste sa Stredná priemyselná škola informačných technológií spojí s gymnáziom, v Liptovskom Mikuláši sa SOŠ stavebná zlúči s SOŠ polytechnickou. V Martine sa spojí Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha s Obchodnou akadémiou, v Tvrdošíne sa SPŠ informačných technológií Ignáca Gessaya zlúči s SOŠ lesnícka a Gymnázium, čím sa počet škôl zníži o 2. V Námestove sa SOŠ podnikania a služieb spojí s SOŠ technickou, V Ružomberku SOŠ polytechnická spojí s SOŠ obchodu a služieb, Obchodnou akadémiou a Školou umeleckého priemyslu, čím sa počet škôl zníži o 3. V Turzovke tamojšie gymnázium prejde pod mesto Turzovka.

V Košickom kraji bude o optimalizácii stredných škôl rozhodovať zastupiteľstvo kraja už v pondelok 24. februára. V Prešovskom kraji majú pod správou 67 škôl, pričom majú plánovaných 12 optimalizačných projektov v 9 okresoch. Proces optimalizácie je v pripomienkovaní na ministerstve a u ďalších partnerov.